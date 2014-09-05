Eski HSBC CEO'su Antika: Bank Asya'nın başına gelen her bankanın başına gelebilir

Eski HSBC Türkiye CEO’su Piraye Antika, Bank Asya’da devlet gözetiminin başlamasıyla ilgili olarak, “Bank Asya'ya reva görülen muamele, 2002'den beri süregelen bankacılık reformuna ciddi darbe vurdu. Bugün her banka bana da olursa diye düşünmeli” dedi. Antika, "Cemaatin bankası olduğu biliniyorsa yani hukuki olmayan ortaklık yapısı vardıysa neden lisans verildi" diye sordu.

Fethullah Gülen cemaati bünyesinde görüldüğü için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve hükümete yakın medya tarafından hedef alınması üzerine "ilk kez devlet eliyle banka batırılmaya çalışılıyor" tartışmalarına neden olan Bank Asya'da devlet gözetimi başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bank Asya'nın, Bankacılık Kanunu'nun "kısıtlayıcı önlemler" içeren 70. maddesi kapsamına alınmasına karar verdi. Buna göre kurul, Bank Asya'dan yönetimi ve hissedar yapısını değiştirmesini isteyebilecek.

Eski HSBC Türkiye CEO’su Piraye Antika, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatini sorumluğu tuttuğu 17-25 Aralık sürecinin ardından Bank Asya ile ilgili yaşanan gelişmeleri Twitter’da değerlendirdi.

Türkiye'nin önemli bankacıları arasında yer alan Antika, Twitter'daki hesabından şu mesajları paylaştı:

BankAsya'ya reva görülen muamele 2002'den beri süregelen bankacılık reformuna ciddi darbe vurdu.

Bugün her banka bana da olursa diye düşünmeli.

"Cemaat"in bankası olduğu biliniyorsa yani hukuki olmayan ortaklık yapısı vardıysa neden lisans verildi?

17-25 Aralık'la Bank Asya'nın ne gibi bir alakası var? Kanıtlanan bir suç var mı ortada?

Bir bankanın likidite durumu ile ilgili söylenti çıkarmak kanunlarımıza göre suçtur. Bu üstelik halka açık bir kurum.

Bank Asya'nın hem mudi hem de hissedarları mağdur edilmekte. İleride bu bir örnek teşkil edecektir.