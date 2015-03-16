Mehmet Baransu'nun tutukluluğuna itiraz reddedildi

'Balyoz' planı davasında yargılanan bazı sanıklara 'kumpas' kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TCK'nın "Devletin güvenliğine ilişkin belgerleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" gerekçesiyle tutuklanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun tutuklanmasına ilişkin itirazı, “Tutukluluk halini sonlandıracak yeni delil yok” gerekçesiyle reddedildi.

Baransu’nun avukatları geçtiğimiz hafta tutuklamaya itiraz etmişlerdi. Avukatların itirazının yanı sıra, Baransu da mahkemeye 11 sayfalık ek savunma göndermişti. İtiraz önce, tutuklama kararını veren 5. Sulh Ceza hakimi Cevdet Özcan tarafından değerlendirildi. Mahkeme, tutuklama kararının yerinde olduğunu bildirdi. Bunun üzerine itiraz bir üst hakimlik olan 6. Sulh Ceza’ya gönderildi.

Mahkeme: Yeni delil yok

Aysun Yazıcı'nın Taraf'ta yayımlanan haberine göre, itirazlar bir hafta sonra sonuçlandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimi Fevzi Keleş, “Gizli Belge Temin Etmek” suçlamasından tutuklanan Baransu’yla ilgili, 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği kararının usul ve yasaya göre yerinde olduğunu belirterek, Baransu’nun serbest bırakılması talebini reddetti. Mahkeme gerekçesinde, “Dosyada tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek yeni bir delil bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine” ifadelerini kullandı.