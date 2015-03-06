Mehmet Baransu'dan Ahmet Kaya'lı mesaj: Zindanlar bizim, zulüm onların olsun

Gazeteci Mehmet Baransu'nun 'devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, açıklama ve tahrif etme" iddialarıyla tutuklanalarak Metris Cezaevi'ne gönderilmesinin ardından açıklama yapan avukatı Sercan Sakallı, Baransu'nun "Benim için Ahmet Kaya'dan bir Metris Türküsü dinleyin. Zindanlar bizim, zulüm onların olsun" dediğini aktardı.

Baransu'nun mesajını kişisel Twitter hesabından duyuran avukat Sakallı'nın açıklaması şöyle:

Mehmet Baransu'nun tutuklanmasının Balyoz Davasıyla, devletin gizli belgeleriyle ilgisi yoktur.

Mehmet Baransu muhalif bir gazeteci olduğu için tutuklanmıştır.

Kapısının kırılıp evine girilmesi emri İçişleri Bakanı tarafından verilmiş.

Gizli belgeleri yayımlamaktan tutuklanarak, Türkiye'deki gazeteciliği toptan yok etmenin ve bütün gazetecileri tek tek içeri atmanın ilk adımıdır.

Kamuoyunun malumu olduğu suçlar, belgeleriyle ortaya çıkartılamasın ve yazılamasın diye yapılan önalmanın adı; Mehmet Baransu'yu zindana atmaktı.

Baransu, kendisinin hapse atılacağına hazırlıklıydı ve korkmuyordu. Duruşu değişmemiş ve değişmeyecektir.

Mehmet Baransu hakkında aynı konuda aynı suçtan yani "gizli belge temin etmek" suçlamasıyla daha önce soruşturma açılmış ve takipsizlik kararı verilmiştir. Aynı konudan aynı nedenle aynı soruşturmanın açılması yasa dışıdır.

Savcı ve Sulh Ceza Hakimi açıkça daha önce verilmiş takipsizlik kararını yok sayarak soruşturma başlatmış ve tutuklama yapmışlardır. Burada savcı da mahkeme de açıkça Hürriyeti Tahdit suçu işlemektedir. Bu suçu işleyenler gelecekte altını çizerek söylüyorum yargılanacaklardır.

Aylardır gazete köşelerinden tutuklanacağı yazılmasına rağmen kaçmak Mehmet Baransu'nun aklından dahi geçmemiştir. Buna rağmen kelepçelenerek gözaltına alınmıştır.

Eşyaları tahrip edilerek 10 saat boyunca evinde yapılan aramada aleyhine hiçbir delil bulamayanlar, eski eşinin ikametgahı üzerinden delil oluşturma telaşına düşmüşlerdir.

Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra bir ihbar üzerine "Eski eşinin evinde" yapılan aramada delil bulunduğu polislerce tarafımıza bildirilmiştir.

Birincisi; söz konusu adres Mehmet Baransu'ya ait bir ikamet değildir ve 3 yıldır hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Eski eşinin ikamet adresinde bulunan hiçbir şeyden sorumlu değildir.

İkincisi; bir soruşturma sırasında yapılacak aramalar ve arama kararlarındaşüpheli ve avukatlarına bilgi verilmesi ve refakat eşliğinde arama yapılması esastır. Bu yasal zorunluluk yerine getirilmemiştir.

Bulunduğu iddia edilen çuvallar, Mehmet Baransu'ya kurulan tezgahın bir parçasıdır. Yaklaşık iki yıldır davul zurna eşliğinde "tutuklanacağı" gazetelere haber olan birinin çuvallarla gizil belge bulunduracağına ancak aptallar inanabilir.

Bu sahte delilleri üretenler de hürriyeti tahdit suçunu işleyenler gibi yargılanacaklardır.

Vesayet Rejimine karşı cesurca mücadele etmekten çekinmeyen, bu uğurda bugüne kadar pek çok manevi ve maddi bedeller ödeyen, hiçbir gazetecinin karşı karşıya kalmadığı psikolojik ve ekonomik baskılara göğüs geren Mehmet Baransu dik duracak, aynı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

Açıklamalarıyla destek veren, selamlarını gönderen, tweet atan, haber yapan, yazı yazan herkese şükranlarını sunmaktadır.

Ve mesajı şudur; Benim için Ahmet Kaya'dan bir Metris Türküsü dinleyin. Zindanlar bizim, zulüm onların olsun.