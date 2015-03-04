Mustafa Balbay: Mehmet Baransu'nun tutuksuz yargılanmasını istiyorum

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Balyoz davasında "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

CNNTürk'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın konuğu olan gazeteci Mustafa Balbay, Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun Balyoz Davası soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili konuştu.



Balbay şunları söyledi: "Mehmet Baransu kaçabilirdi, kaçmadı. Tutuksuz ve adil yargılanmasını istiyorum."