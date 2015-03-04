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Politika

Mustafa Balbay: Mehmet Baransu'nun tutuksuz yargılanmasını istiyorum

Ergenekon davasından 4 yıl 277 gün cezaevinde kalan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, gazeteci Mehmet Baransu'nun adil yargılanmasını istediğini söyledi

04 Mart 2015 01:01

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Balyoz davasında "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçlarından tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

CNNTürk'te "Ne Oluyor?" programında Şirin Payzın'ın konuğu olan gazeteci Mustafa Balbay, Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu'nun Balyoz Davası soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

Balbay şunları söyledi: "Mehmet Baransu kaçabilirdi, kaçmadı. Tutuksuz ve adil yargılanmasını istiyorum."

 

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