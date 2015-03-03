Mehmet Baransu'nun babası: Çok şükür ayakkabı kutusundan para çıkmadı

Balyoz Davası'nda kumpas iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk şüphelisi olarak tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu'nun babası, Bahattin Baransu, "Oğlumun ayakkabı kutusundan ayakkabı mı çıkacak, başka bir şey mi çıkacak diye çok endişelendim. Çok şükür endişem boşa çıktı" diye konuştu.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Balyoz darbe planıyla ilgili belgeleri temin ettiği gerekçesiyle tutuklanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu’nun babası Bahattin Baransu, oğlunun moralinin gayet iyi olduğunu söyledi.



Oğlunun Balyoz darbe planıyla ilgili belgeleri Cumhuriyet Savcılığı'na verdiğini ve darbeyi önlediğini söyleyen Baransu, “Kan dökülmesini önlemiştir. O zaman oğlumu alkışlayan, takdir eden insanlar bugün tenkit ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Mehmet Baransu’nun evinin 10 saat fiilen arandığını kaydeden baba Baransu, şöyle konuştu: “Herhangi bir suç unsuru elde edilmediği gibi içeri giren görevliler de intikam alırcasına eşyalarını tahrip ettiler. Evi arandığında şöyle bir tereddütüm oldu; polisler önce evin girişindeki ayakkabı kutularını tetkik etmeye başladı. Acaba Mehmet Baransu’nun ayakkabı kutusunda ayakkabı mı çıkacak? Başka bir şey mi çıkacak? Endişelerim boşa çıktı, ayakkabı kutusundan ayakkabı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Zaten başka bir şeyin de çıkması mümkün değil. Çünkü bu haslet babasından kendisine kalan büyük bir vasiyettir.”

Oğlunun Taraf gazetesinde bir gazeteci olarak çalıştığını belirten baba Baransu, “Fakat burada genel yayın yönetmeni de vardı. Eğer bu suç teşkil ediyorsa yalnız Mehmet Baransu’ya atfedilmemesi lazım. Bu konu çok düşündürücüdür. Yapılan haksızlıklardan dolayı üzgünüz. İnşallah adalet tecelli eder. Bu memleketin manevi sahibi vardır” şeklinde konuştu.