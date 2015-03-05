Mehmet Baransu'nun eski eşi polise 5 çuval gizli evrak teslim etti

Tutuklanarak cezaevine konulan gazeteci Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur, avukatı Murat Sultan Su ile birlikte İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek 5 çuval dolusu gizli evrak ile dijital verileri teslim etti.

Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, çuvalların Baransu’nun avukatlarının emniyete gelmesinin ardından açılacağı öğrenildi.

Gazeteci Mehmet Baransu, Balyoz’da kumpas iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 Mart günü ‘Devletin gizli belgelerini temin etmek’ ve ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etmek, amacı dışında kullanma ve hile ile alma ve çalma’ suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulmuştu.

Eski eş Konur, çarpıcı iddialarda bulunmuştu

Eski eş Konur, geçen yıl aralık ayında Twitter hesabından, Baransu hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

“Anılarımı anlatayım diyorum ne dersin? Ama kararsızım hangi süreçle başlasam; boşanmadan önceki mi sonraki mi daha heyecanlıydı”, “Nafaka ödememek için gösterdiğin çabayı da ben açıklayacağım bilgine” diyen Konur, Baransu’nun 2.5 yıldır nafaka ödemediğini öne sürmüştü. “Dürüstlükten bahsederken 2,5 senedir nafaka ödememek adına attığın taklaları da anlatsana herkes aydınlansın” ifadelerini kullanmıştı. Baransu’nun “dürüst numarası yapan bir profesyonel” olduğunu iddia eden Esra Konur, “Her şeyi paylaşacağım” demiş ve Baransu’ya “Önümde diz çökeceksin” diye seslenmişti.

“Çalışıyor gözüktüğün kurumlar ‘bizden maaş almıyor’ diye dönmüş. Kimden aldığını anlatsana... Bekliyorum bu sefer nasıl tehdit edeceksin” diyen Baransu’nun eski eşi, “’Tanıdık Savcılar’ bir telefonuna bakacak pozisyonda duruyor mu hala?” diye sorarak, “Beni bu noktaya getirmeyecektin. Hani klasik tehdidin var ya ‘insan içine çıkmayacaksın’ sen hala çıkabiliyorsan benim gocunacak bir şeyim yok çok şükür” diye yazmıştı.

Konur şunları kaydetmişti:”Senin tabirinle turpların büyükleri heybede. Sonunda aynı dili konuşturdun kendinle, iyimi böyle? Bir insanın üstüne haddinden fazla gelirseniz sabır taşı çatlar sonra çok can yakar Allah muhafaza. Ama kararsızım hangi süreçle başlasam. Boşanmadan önceki mi sonraki mi daha heyecanlıydı. Nasıl üslup güzel mi? Sana yetişebildim mi? İyi öğrenmiş miyim? Ama daha olmamışım bence...”