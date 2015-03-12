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Mehmet Baransu: Darbecilere yapamadıklarını bana yaptılar

Balyoz soruşturması kapsımında tutuklanan gazeteci Mehmet Babaransu gördüğü uygulamalara tepki gösterdi

12 Mart 2015 10:07

'Balyoz' planı davasında yargılanan bazı sanıklara 'kumpas' kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TCK'nın "Devletin güvenliğine ilişkin belgerleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" gerekçesiyle tutuklanan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, hastane muayenesine elleri kelepçeli getirildi.

3 Mart’tan beri Metris Cezaevi’nde bulunan Baransu, elleri kelepçeli olarak Okmeydanı Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’ne muayeneye getirildi. Jandarma eşliğinde içeri giren Baransu, tutukluluğuna ve gördüğü uygulamalara tepki gösterdi. “Bir gazetecinin bileklerine kelepçe takıldığı bir ülkede söz söylemeye gerek yok” diye bağırdı.

Dişi için röntgen çekilen ve kanal tedavisi yapılan gazeteci, yaklaşık 2 saat hastanede kaldı. Yine jandarma eşliğinde cezaevi aracına bindirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kelepçeli ellerini gösterdi. Meslektaşlarından, tutuklamaya ilişkin yarın (bugün) avukatına vereceği ifadeye iyi bakmalarını isteyen Baransu şunları söyledi: “Beni tutuklamaları ile ilgili belgelerle birlikte tarihin çöplüğüne göndereceğim onları. Bu kelepçeler onurumdur. Darbecilere yapamadıklarını bana yaptılar. Bu, gazetecilik onurumdur arkadaşlar.”

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