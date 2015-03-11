Gazeteci Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur'un evinde bulunan belgelerle ilgili olarak Konur'un avukatı Murat Sultansu, "Belgelerin Mehmet Baransu'ya ait olduğu tespit edildi" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara ''kumpas'' kurulduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Baransu'nun eski eşi Esra Konur'un evinde bulunduğu ve Baransu'ya ait olduğu belirtilen belgelerin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde açılma ve tasnif işlemi sona erdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Baransu'nun eski eşi Konur'un Kağıthane'deki evinin ardiyesinde bulunduğu belirtilen 3 klasör evrakla ilgili incelemesini tamamladı. Konur ve avukatı Murat Sultansu gözetiminde mühürlenen 5 çuvaldan çıkarılan evraklar, tasnif edilerek tutanağa geçirildi.

Soruşturmayla ilgili belgeler ayrıldı

İşlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde müvekkili Esra Konur ile açıklama yapan avukat Sultansu, soruşturmayla ilgili kısıtlılık kararı bulunduğuna dikkati çekti.

Sultansu, "Şunu söyleyebilirim; bu elde edilen evraklarla ilgili savcı Gökalp Kökçü bizi davet etti. Söz konusu belgeler açıldı tek tek, saat 11.00 gibi açma işlemine başlandı ve akşam itibarıyla bitti. Tutanaklar tutuldu, soruşturma kapsamıyla ilgili olduğu Sayın Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilen belgeler ayrıldı. Diğer belgeler tekrar emniyete teslim edildi" dedi.

Savcının soruşturmasına devam ettiği ve müvekkili Esra Konur'un da tanık olarak ifade verdiğini anlatan Sultansu, "Belgelerin Mehmet Baransu'ya ait olduğu tespit edildi. Şu saate kadar müvekkilimizle ilgili, 'Kumpas yapılıyor, tutuklanması için belgeler toplanıyor' gibi sözler doğru değil. Doğru olmadığı hususu bugün tespit edildi. Müvekkilimin kumpas kurduğu iddiaları doğru değil. İhbarı yapan müvekkilim değildir, 155'e yapılmış bir ihbardır. Bunu kim yaptıysa zaten bir ses kaydı vardır, biz bunu da savcıya söyledik. Kendisi de bu konuda değerlendirme yapacak" bilgisini verdi.

Belgeler 2-2,5 yıl kadar zamandır duruyormuş

Avukat Sultansu, Mehmet Baransu'nun avukatlarının, "Cumhuriyet savcısının, 'ihbarı eşi yaptı' şeklinde bir beyanda bulunduğu" şeklindeki ifadelerin doğru olmadığını ve savcının bunun teyit ettiğini aktardı.

Bir gazetecinin, "Bu belgelerle ilgili suç unsuru var mı?" sorusuna Sultansu, kısıtlılık kararı olduğu için değerlendirme yapmasının doğru olmayacağını belirterek, şu karşılığı verdi:

"Bu belgeler 2-2,5 yıl kadar zamandır duruyormuş. Ardiye, kullanılan bir ardiye. Apartmanın kapıcısı Bülent Çakmak birkaç kez Sayın Mehmet Baransu'yu aramış ve 'Bu evraklarınızı alın' demiş. O da 'Tamam alacağım' demiş. Çakmak'ın ifadesi var bu şekilde. Belgeler arasında Baransu'nun kendi çalışma konusuyla ilgili belgeler, kendisine hitaben yazılmış belgeler de var."

Baransu, 2 Mart'ta, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlarından tutuklanmıştı.