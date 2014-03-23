Mehmet Ali Şahin: Erdoğan 30 Mart'tan önce çekilebilir diyenler, avucunuzu yalayacaksınız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak’ta ki Dedeman Otel’de partililer, iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın Antalya’da Başbakan için, "Belki de 30 Mart'ı bile görmeden siyasetten çekilebilir" şeklindeki açıklamalarını okudu. 30 Mart seçimlerinin belediye başkanlığı seçimleri olmaktan çıkarıldığını vurgulayan Şahin, "Bugünkü gazetelerde bir haber var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran dün Antalya’da konuşmuş. Diyor ki; 'Bu hafta Erdoğan’ın korktuğu başına gelecek. Belki de 30 Mart'ı göremeden siyasetten çekilecek.' Kim söylüyor bunu? Ana muhalefet partisi genel başkan yardımcısı söylüyor. Bu söz ancak bir darbecinin ağzından çıkabilir. İş başında bulunan iktidara darbe planlamış olan birinin ağzından çıkabilir. Çünkü demokrasilerde iktidarlar sandıkla gelir sandıkla gider. Milletin oyuyla gelir milletin oyuyla gider" dedi.



Gürkay Gündoğan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Şahin sözlerine şöyle devam etti:



"Eğer birilerinin elinde Başbakan’ın suçlayacak bilgi ve belge varsa niye ortaya çıkarmıyorsunuz adam gibi. Verin yargı mercilerine gereği yapılsın. Yapılmak istenen nedir? Sandık dışı yollarla iktidarları alaşağı etme geleneği Türkiye’de uzun süredir bu ülkeye zarar verdi. Hala o kafaya sahip olanlar sandık dışı yollarla başbakanları alaşağı etme iktidarları alaşağı etme gayreti içerisindeler. Bizim millete veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Başbakanımızın bu aziz millete veremeyeceği bir hesabı yoktur. Bir takım uydurma montajlarla kasetlerle bu ülkede birileri sandık dışı yollara darbe yapmak istiyor. Maalesef buna 1960’larda rahmetli Menderes’e yaptıklarını benzer bir yolla şimdi Tayyip Erdoğan’a yapacaklarını sanıyorlar. Köprünün altından çok sular geçti."



'Avucunuzu yalayacaksınız’



Bu tür yollarla Başbakan Erdoğan’ın önünün kesilmeye çalışıldığını da söyleyen Şahin, "Dolayısıyla bu yollarla Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmeye çalışacaksınız. AKP iktidarının önünü kesmeye çalışacaksınız. Bak buradan söylüyorum. Avucunuzu yalayacaksınız. Yine 30 Mart’ta sandıklar patlayacak ve inanıyorum ki Zonguldaklı kardeşlerim 26 Mart’ta başbakanımızı öyle bir karşılayacaklar ki ona öyle bir sahip çıkacaklar ki bu sahip çıkış aynı zamanda demokrasiye ve sandığa sahip çıkış olacaktır. Umut Oran’a göre olamayacağız çünkü o Başbakan’ı düşürmüş oluyor. Darbe yapmış oluyor. Allah aşkına şu kafaya bakar mısınız hala ya. Bu kafa hala hiç değişmemiş. Sandık dışı yollarla Başbakanları alaşağı edecekler, hükümeti devirecekler" dedi.