Umut Oran Erdoğan'a işten çıkarılan gazetecileri sordu

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a gazete patronlarına şikâyetini sordu. Oran, “Bekir Coşkun, Cüneyt Ülsever, Emin Çölaşan, Ayşenur Arslan, Can Dündar ve Serdar Akinan’da dahliniz var mı? Sürekli gazetecileri medya patronlarına şikâyet etmeniz, ‘İleri demokrasi’ yaşattığınız 21. Yüzyıl Türkiyesi’ne uygun mudur?" dedi.

Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sunan Oran, önergesinde Erdoğan’ın AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın 11 Ağustos 2012 tarihinde iftar yemeği ile geçtiğimiz şubat ayında AKP Genişletilmiş İl başkanları toplantısında medya patronlarına, gazetecilerle ilgili konuşmalarına dikkat çekti ve şu soruları yönlendirdi:

- Geçen hafta ‘yapılanları not ediyoruz’ diyerek işaret ettiğiniz Akşam gazetesi yazarı Serdar Akinan’ın üç gün önce işine son verilmesinde sorumluluğunuz var mı?

- Benzeri biçimde Bekir Coşkun, Cüneyt Ülsever, Emin Çölaşan’ın eski gazetelerinden ayrılmasında; Ayşenur Arslan ve Can Dündar’ın TV’lerdeki programlarının kaldırılmasında bir dahliniz var mı?

- Sürekli gazetecileri, yazarları, muhabirleri medya patronlarına şikayet etmeniz, “İleri demokrasi” yaşattığınız 21. Yüzyıl Türkiyesi’ne uygun mudur?

- İşten çıkarılan gazetecilerin rızıklarının kesilmesi, ailelerine bakamayacak hale gelmeleri sizi rahatsız etmiyor mu?