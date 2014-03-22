‘Erdoğan, 30 Mart'ı görmeden siyasetten çekilebilir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, siyasetin bu hafta yeni gelişmelere gebe olduğunu belirterek, "Erdoğan, 30 Mart'ta o koltuğunda oturamayacak. Onun artık diktatörlüğü yıkılmış olacak. Bu hafta yeni gelişmeler olacak. Erdoğan'ın korktuğu başına gelecek. Belki de 30 Mart'ı bile görmeden siyasetten çekilebilir" dedi.

Umut Oran, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın erişiminin engellenmesiyle birlikte Türkiye'de işlerin çığrından çıktığını söyledi. Oran, "Bu çağda Twitter'ın yasaklanmasının matbaanın yasaklanmasından farkı yok" diye konuştu. Çağdışı bir hareket olarak değerlendirdiği yasağa karşı Türkiye'de ve yurtdışında büyük bir tepki oluştuğuna işaret eden Umut Oran, "Saldır yıldır kaldır politikası bir özgürlük düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı olarak algılanıyor. Erdoğan, 12 yıl boyunca birçok şey yaparak tarihe geçmek istedi. Bu ihtirası, hırsı yüzünden çok yanlış da yaptı. Yasakçı, otoriter, özgürlük düşmanı olarak dünya siyaset tarihine geçmeyi başardı. Bunu silebilmesi, sıfırlayabilmesi mümkün değil. Dünyada gelmiş geçmiş en yasakçı, en otoriter, özgürlük ve demokrasi düşmanı bir diktatör olarak tarihe geçecektir." ifadelerini kullandı.

Erken genel seçim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oran, tarihte diktatörlerin yarattığı otoriter, baskıcı rejimlerin sonucunun hüsran olduğunu söyledi. Libya'da eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin interneti ve Twitter'ı yasakladıktan 1 ay sonra, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in interneti yasakladıktan 18 gün sonra devrildiğini kaydeden Umut Oran,"Dünkü uygulamasıyla Erdoğan, 7 gün sonra, 30 Mart'ta o koltuğunda oturamayacak. Bu bir yerel seçim ama onun artık diktatörlüğü yıkılmış olacak. Bu, muhtemelen Türkiye'nin erken genel seçime gideceğini ortaya koyuyor" dedi.

Twitter yasağının özellikle gençlerin ve kadınların sergilediği dayanışma sonucunda amacına ulaşmadığını savunan Oran, "Bir küçük kuş öyle bir şey başardı ki baktığınız zaman Hz. Davut sadece bir taş atıp koca dev Golyat'ı yıkmıştı, Erdoğan'ın da korku imparatorluğunu küçücük bir posta güvercini yıkmış olacak. Dün Türkiye'de bütün sosyal medyada, meydanlarda 'Adolf Hitler Tayyip twittler' olarak söylendi" şeklinde açıklamalarına devam etti.

El Nusra iddiası

Umut Oran, Niğde Ulukışla'da güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu 2 asker ve 1 polisin şehit olduğu olayın arka planının da iyi araştırılması gerektiğini dile getirdi. Faillerin El Nusra bağlantılı olduğunun iddia edildiğini kaydeden Oran, Başbakan Erdoğan'ın El Nusra'nın terör örgütü listesinden çıkartılması için ABD'de lobi faaliyeti yürüttüğünü öne sürerek, "Bütün bunlardan şu çıkıyor, neden yasaklıyorsun? Demek ki çok korktuğunuz bir şey var. Bu milletin bilmesini istemediğiniz, sosyal medyada paylaşılmasını istemediğiniz çok önemli bir sorun var. Mutlaka o da çıkacaktır" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın seçimden kaçmak için her türlü yolu deneyebileceğini, hatta bunun kendisine suikast düzenletmekten, Türkiye'de bir iç karışıklık yaratmaya kadar uzanabileceğini iddia eden Umut Oran, "Çünkü bu seçimin sonucu net. AKP çok ağır bir yenilgiye uğrayacak. Bu hafta yeni gelişmeler olacak. Erdoğan'ın korktuğu başına gelecek. Erdoğan, belki de 30 Mart'ı bile görmeden siyasetten çekilebilir. Kuşu yakalamak istiyorsanız keçileri kaçırmanız lazım. O kuş 40 milyon" diye konuştu.

