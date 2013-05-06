CHP'li Umut Oran 'Küfürlarousse' hazırladı!

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların, vatandaşa yönelik kaba sözlerini, hakaretlerini "AKP’nin Vatandaşa Hakaret Ansiklopedisi – Küfürlarousse” başlıkla el broşürü yaptı.

“AKP’lilerin Vatandaşa Hakaret Ansiklopedisi Küfürlarousse’un aynı AKP gibi 18 yaşından küçüklerden uzak bir yerde tutulmasını ve vatandaşlarımızın da bu konuda gereken önlemi alarak AKP’yi hayatlarından çıkarmalarını dilerim” diyen Oran şunları söyledi:

“AKP’nin siyaset dilinin ve halk ile kurduğu iletişimin ne olduğunu gösteriyor. Küfür, hakaret, azarlama, fırçaya dayanan bir siyaset tarzı ile karşı karşıyayız. Son derece kibirli, vatandaşı ve toplumun bütün unsurlarını hakir gören bir bakış açışı ortada duruyor. Daha önce Başbakan Tayyip Erdoğan ve bakanların yaptığı açıklamalar ışığında AKP Milletvekili Zeyid Aslan’ın TBMM Genel Kurulu’nda ağıza almaktan çekinmediği ağır küfürlerin de bir istisna olmadığını sadece bir adım ileri olduğunu görüyoruz. Zeyid Aslan Başbakan’ın üslubunu sadece bir adım ileri götürmüş, AKP’nin gerçek dili ve ruhunu ortaya sermiştir. AKP’lilerin Vatandaşa Hakaret Ansiklopedisi Küfürlarousse’un aynı AKP gibi 18 yaşından küçüklerden uzak bir yerde tutulmasını ve vatandaşlarımızın da bu konuda gereken önlemi alarak AKP’yi hayatlarından çıkarmalarını dilerim.”