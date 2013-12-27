CHP’li Umut Oran Başbakan’a sordu: Efkan Ala’nın dokunulmazlığı var mı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İçişleri Bakanlığı’na atanan Efkan Ala’nın TBMM’de yemin edene kadar yapacağı icraatların dokunulmazlık kapsamında olup olmadığını tartışmaya açtı.

Umut Oran, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in cevaplaması istemiyle iki ayrı soru önergesi yöneltti. Oran, “İçişleri Bakanlığı görevine fiilen 26 Aralık 2013 tarihinde başlayan Efkan Ala’nın 2 Ocak 2014 tarihine kadar gerçekleştireceği iş ve işlemler ile yapacağı/yaptığı atamalar hukuken tartışmalı değil midir? Efkan Ala’nın 26 Aralık 2013 ila 2 Ocak 2014 tarihleri arasındaki iş ve işlemleri dokunulmazlık kapsamında sayılacak mıdır? Savcılar gerekirse kendisi hakkında bu süre kapsamında doğrudan dava açabilecek mi?” diye sordu.

CHP’li Umut Oran’ın, Başbakan Erdoğan ve TBMM Başkanı Çiçek’e yönelttiği sorular şöyle:

"- Başbakanlık Müsteşarınız iken İçişleri Bakanlığı’na getirilen Sayın Efkan Ala dün (26 Aralık 2013) yapılan törenle İçişleri Bakanlığı görevini devraldı. Bugün itibariyle Efkan Ala’nın dokunulmazlığı var mıdır?

- Efkan Ala ne zaman TBMM’de yemin edecektir? Söz konusu yemin töreni 2 Ocak 2014 tarihinde mi gerçekleştirilecek?

‘8 günlük işlemleri tartışmalı’

- İçişleri Bakanlığı görevine fiilen 26 Aralık 2013 tarihinde başlayan Efkan Ala’nın 2 Ocak 2014 tarihine kadar gerçekleştireceği iş ve işlemler ile yapacağı/yaptığı atamalar hukuken tartışmalı değil midir?

- Efkan Ala’nın 26 Aralık 2013 ila 2 Ocak 2014 tarihleri arasındaki iş ve işlemleri dokunulmazlık kapsamında sayılacak mıdır?

‘Savcılar doğrudan harekete geçebilecek mi?’

- Efkan Ala’nın 26 Aralık 2013 ila 2 Ocak 2014 tarihleri arasındaki iş ve işlemlerinin yasalara aykırılık teşkil ettiğinin saptanması halinde savcılıklar re’sen harekete geçerek doğrudan kendisi hakkında iddianame düzenleyebilecek midir?"