Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den "taciz" iddiaları hakkında açıklama: Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir

Ece Ronay'a attığı ses kayıtları ve mesajlar ifşa edilen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Erbil, paylaşımında "Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum" dedi.

Şarkıcı Ece Ronay, Instagram hesabından şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Ronay’a “Seninle uyumak istiyorum” diye mesajlar attığı söylenen Erbil ise hakkındaki iddiaları yalanladı.

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Taciz olayı tartışılmaya devam ederken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlar hakkında açıklama yaptı.

Yasak Elma'da rol almaya başlayan Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Arkadaşlar sürekli açıklama bekliyorsunuz benden. Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen biraz empati kurun."

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