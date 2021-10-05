Mehmet Ali Erbil’den hakkındaki taciz iddiasına yanıt

Oyuncu, komedyen, sunucu Mehmet Ali Erbil, şahsına yönelik taciz iddiasında bulunan sosyal medya fenomeni Ece Ronay’a yanıt verdi. “50 yıllık Mehmet Ali Erbil’e bu yapılan yakışmıyor diyen Erbil, “Yasal yollarla hakkımı arayacağım” dedi.

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Ronay, Erbil’den geldiğini iddia ettiği WhatsApp mesajları yayımladı. Söz konusu mesajlarda, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" ifadeleri yer alıyor.

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Mehmet Ali Erbil, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak söz konusu iddiayı yalanladı. Erbil, şunları kaydetti:

"Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim. Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu ben biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye onu ben yazmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi ınstagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım."

"O mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil savcılık makamına sunacağım"

Erbil sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yayımladı: