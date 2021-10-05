Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil iddiası: Ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, komedyen sunucu Mehmet Ali Erbil tarafından atıldığını ileri sürdüğü bazı WhatsApp konuşmaları yayımladı. Ünlü komedyenin kendisini taciz ettiğini ifade eden Ronay, “Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın” diye yazdı.

diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Erbil'in kendisine attığı mesajları Instagram hesabında yayınlayan fenomen, "Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun" dedi.