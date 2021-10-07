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Mehmet Ali Erbil, nişanlısı ile video paylaştı, Ece Ronay tepki gösterdi: Erkekler benim meselemi konuşurken, fikirlerimi almaya gerek duymamış

07 Ekim 2021 08:13

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine yazdığı mesajları ifşa etmesinin ve sonrasında suç duyurusunda bulunarak "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı 50 bin lira para teklifinde bulundu" demesinin ardından, Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le bir video paylaştı. Olayın çözüldüğü mesajının verildiği videoya Ronay "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" dedi.

Şarkıcı Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek ünlü şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajları ifşa etti. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunan Ronay, adliye çıkışı yaptığı konuşmada ise "Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti.

Deniz Akkaya'yla tartıştı

Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak Deniz Akkaya ile tartışan ve bu tartışmada söylediği "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben" sözleri gündemde olan Mehmet Ali Erbil, bu kez kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı.

64 yaşındaki ünlü şovmen, paylaştığı videosunda "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" dedi. Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi.

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