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Alabora'ya karşı Twitter'da linç kampanyası başlatıldı

Gezi Parkı eylemleriyle gündeme oturan, eylemlere destek vermesinden ötürü bazı kesimlerce açık hedef haline getirilen oyuncu Memet Ali Alabora için Twitter'da yeni bir linç kampanyası başladı

12 Ağustos 2013 19:16

 

Gezi Parkı protestoları sırasında yaptığı paylaşımlar nedeniyle devlet kanadı tarafından hedef haline getirilen, hatta hakkında ölüm fermanı çıkarıldığı iddia edilen oyuncu Memet Ali Alabora için Twitter'da yeni bir linç kampanyası başlatıldı.
 

Tehdit ve hakaret mesajları

 

Radikal.com.tr'de konuya ilişkin yayımlanan habere göre, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da başlatılan #mehmetalialaborasilivriye hashtag'iyle yapılan paylaşımlar son 1 gün içerisinde trend listesinin ilk sırasına kadar yükselirken, oyuncu hakkında ise yüzlerce tehdit ve hakaret içeren mesajlar paylaşılmaya devam ediyor. Oldukça kısa bir süre içerisinde Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri haline gelen linç kampanyasına destek verenler, Alabora'yı ülkeyi anarşiye sürüklemekle ve bölücülükle suçlarken, aralarında " Ak Parti " kullanıcı adlı hesapların da paylaşımlara destek verdiği görülüyor.

 

'Yerini şimdiden hazırladık Memoli'

 

Yapılan bazı paylaşımların tehdit ve hakaret boyutlarına kadar vardığı gözlenirken, en çok dikkat çeken paylaşımlar ise şu şekilde: "Mesele nedir içerde anlatırlar sana!", "Şimdi nüfus sayımı yapılsa seni de adamdan sayacaklar ya ona yaniyorum.", "Memoli Sen sanatçı değilsin.Sana sanatçı diyenler seni kandırmış..." ve "Yerini şimdiden hazırladık memoli, devlet düşmanı komiser memoli". Ayrıca, yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği ‘Mi Minör’ oyunu nedeniyle Yeni Şafak gazetesi tarafından Gezi Parkı eylemlerinin provasını yapmakla suçlanan ve hedef gösterilen tiyatrocu Memet Ali Alabora, bu gazete aleyhine 1 TL’lik tazminat davası açmıştı.

 

Ölüm fermanı çıktı iddiası

 

Geçtiğimiz ay, Kamuoyunda “İslamcı yazar” olarak tanınan İsmail Nacar, Gezi Parkı eylemleri sırasında hedef gösterilen tiyatro oyuncusu Memet Ali Alabora için “bazı odaklarca ölüm fermanı çıkarıldığı” iddiasında bulunmuş ve ünlü sanatçı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Şimdi Mehmet Ali Alabora için aynı fermanı çıkardılar. Bu yönde duyumlarım, tespitlerim var. Gezi Parkı protestolarında simge haline gelmiş durumda. Kendisine karşı bir girişim var. Nerede ne zaman uygulamaya kalkarlar bilmiyorum. Türkiye ’yi yeniden kaosa sürüklemek istiyorlar. Bunun kamuoyuna açıklanması gerek.”

#mehmetalialaborasilivriye hashtag'iyle yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle;

Türkiye Sevdalısı ‏@_ZahideNine
Sen hala anlamadın mı suçunu? Dur söylim sana. Suçun: "Halkı alenen tahrik" Haydi bakim #mehmetalialaborasilivriye...

Şirin ÜNAL ‏@SIRIN_UNAL
#mehmetalialaborasilivriye
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiası unutturulamaz!

şaban dursun ‏@sabandursun2m
Darbeciyse baş darbeci bu Sanatçı müsvettesi Askeri darbeyi geçtik İngiliz Alman işbirlikli darbe planlayıcısı #mehmetalialaborasilivriye

Erdoğan ‏@ierdoga
Mesele 3 tane ağaç meselesi değil arkadaş sen hala anlamadınmı? diyerek halkı tahrik ettiği için  #mehmetalialaborasilivriye

ak genc ‏@akgenc2
Bu Ülkeyi emlakçıdan almadık sanatçı bozuntuları. Kanınızda bozukluk yoksa tarihimizi iyi okuyun ve #mehmetalialaborasilivriye yollayın.

nick. has ‏@_aussie1971
#mehmetalialaborasilivriye  bas mimari olarak cezasini cekmelli vatan haini

#AKKADİRİNCESU ‏@incesu_kadir
#mehmetalialaborasilivriye #mehmetalialaborasilivriye #mehmetalialaborasilivriye #mehmetalialaborasilivriye İÇERİDE BEKLEYEN ARKADAŞLARVAR

Bekir Güngör #MY ‏@BekrGngr53
Ah ah şeriat olsaydı şimdi, silivriye girmek için dua ederdi..  #mehmetalialaborasilivriye

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