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Memet Ali Alabora: Can güvenliğim yok

Alabora: Yeni Şafak gazetesinin böyle aklı zorlayan bir sonuç çıkartması şaşırtı. Bir oyunun içerisine çekilmeye çalışılıyorum

10 Haziran 2013 17:48

Yönetmenliğini yaptığı, olağan dışı bir ülke olan Pinima'nın canlandırıldığı "Mi Minör" oyunu nedeniyle, Yeni Şafak gazetesinin hedef tahtasına koyduğu tiyatrocu Memet Ali Alabora bugün 14.00'te bir basın açıklaması yaptı.

 

'Can güvenliğim yok'

 

Cağaloğlu Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleştirilen toplantıda Alabora, Gezi Parkı sürecinde yaşadıkları anlatarak "Yeni Şafak gazetesinin böyle aklı zorlayan bir sonuç çıkartması şaşırttı. Bir oyunun içerisine çekilmeye çalışılıyorum. Can güvenliğim yok, avukatım aracılığıyla koruma talebinde bulundum. Son olarak Yeni Şafak gazetesine bir teşekkür borçluyum. Tiyatroyu bu kadar ciddiye aldığınızı gösterdiğiniz için. Çağımızda tiyatro ile toplumsal olaylar yaratmak mümkün değil" dedi.

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