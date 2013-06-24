'Memet Ali Alabora'nın ölüm fermanı çıkarıldı' iddiası

Kamuoyunda “İslami yazar” olarak tanınan İsmail Nacar, Gezi Parkı eylemleri sırasında hedef gösterilen tiyatro oyuncusu Memet Ali Alabora için “bazı odaklarca ölüm fermanı çıkarıldığı” iddiasında bulundu. Nacar, “5 Haziran 1993’te Cumhuriyet’ten Aziz Nesin için uyarı yaptım, 2 Temmuz Sivas olayları yaşandı. Şimdi aynı uyarıyı Memet Ali Alabora için yapıyorum” dedi.



Cumhuriyet'in haberine göre, Nacar, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin kaosa sürüklenmesi için senaryolar kurulduğu, yabancı servislerin de bu komploda yer aldığı” iddialarını gündeme getirdi.

Nacar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Gezi Parkı protestolarıyla masum bir şekilde başlayan gösterilerin ardından Türkiye için yine kaos senaryoları gündeme gelmiş durumda. Bunu kamuoyunu, gelişmeleri izleyen deneyimli biri olarak görüyorum. 5 Haziran 1993 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yer alan demecimde ‘Aziz Nesin için ölüm fermanı çıkarıldığını’ söylemiştim. Yaklaşık iki ay sonra 2 Temmuz’da Sivas’ta yaşanan olayları herkes hatırlar. Şimdi Memet Ali Alabora için aynı fermanı çıkardılar. Bu yönde duyumlarım, tespitlerim var. Gezi Parkı protestolarında simge haline gelmiş durumda. Kendisine karşı bir girişim var. Nerede ne zaman uygulamaya kalkarlar bilmiyorum. Türkiye’yi yeniden kaosa sürüklemek istiyorlar. Bunun kamuoyuna açıklanması gerek.”