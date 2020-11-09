Medya Ombudsmanı Bildirici: Albayrak istifa edince medya yöneticileri gece boyunca AA'yı bekledi, talimat gözledi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa haberini yayımlamayan yaygın medyanın gece boyunca Anadolu Ajansı'nı ve "Yayımlayabilirsiniz" talimatını beklediğini yazdı.

Bildirici, "Sosyal medyanın ayağa kalkmış bütün Türkiye istifa haberiyle ilgili gelişmeleri merak ediyordu. Ama sadece Tele 1, Halk TV, KRT gibi haber kanalları, T24, Oda TV, Duvar, Diken, Gerçek Gündem gibi internet siteleri ve ANKA Ajansı yayımlayabildiler istifa haberini. Associated Press, Reuters ve AFP, BBC Türkçe, DW Türkçe, Independent Türkçe, Sputnik, Bloomberg gibi yayın organları da danışman, bürokrat gibi kaynaklardan doğrulatarak haber verdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "CNN Türk, NTV, A Haber, Global, TGRT, Akit TV gibi kanallar, DHA ve İHA gibi ajanslar gece boyu suskun kaldılar. Habertürk’te Fatih Altaylı programın başında aktardı ama orada da haber olarak yayımlanmadı bu gelişme. Hürriyet, Sabah, Milliyet, Yeni Şafak, Akşam gibi iktidar yanlısı gazetelerin internet siteleri de görmezden geldi bu sarsıcı gelişmeyi...Yazamazlardı bu haberi. Çünkü AA haberi geçmemişti. Independent Türkçe’ye göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Anadolu Ajansı ve TRT’ye “bekleme” talimatı vermişti. AA geçmeyince diğerleri de yayımlayamadı. Gece boyunca İletişim Başkanlığı ve Saray çevreleri ile görüşüp 'Yayımlayabilirsiniz' talimatı da alamadıkları için beklemekten başka bir şey yapamadılar." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Türk Lirası'nın tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirttiği, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini" vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktaladı. Instagram'da paylaşılan istifa duyurusu için saatlerce resmi açıklama yapılmaması "Albayrak'ın tepkisinin ölçüsünün Beştepe'de öngörülmediği" yorumlarına ve "kabine revizyonu" beklentisine neden oldu.

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