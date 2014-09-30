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Medya kulisi: Yılmaz Özdil, Sözcü ile anlaştı

Hürriyet gazetesiyle yollarını ayıran Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesindeki yazılarının yakın zamanda başlayacağı konuşuluyor

30 Eylül 2014 21:06

'Başbakan kim olsun' başlıklı yazısının yönetim tarafından müdahale edilmesi üzerine Hürriyet gazetesinden ayrılan Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesiyle anlaştığı belirtildi.

 

Reklam filmleri çekildi

 

Özdil'in Sözcü gazetesinde yazacağına yönelik reklam filmlerinin de çekildiği ve reklamların Doğan Grubu'na ait televizyonlarda da yayınlanacağı gelen bilgiler arasında.

Yılmaz Özdil'in 15 Ağustos 2014 tarihli 'Başbakan kim olsun' yazısında, Hürriyet yönetimi tarafından Doğan Yayın İlkeleri'ne aykırı olduğu gerekçesiyle değiştirilmek istenmiş ancak Özdil değişiklik yapılması yerine yazının yayınlanmamasını tercih etmişti.

 

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