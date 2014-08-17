Hürriyet'ten Yılmaz Özdil açıklaması: Yayın ilkelerine uymadı, hükümet baskısından değil

Hürriyet gazetesi, Yılmaz Özdil’in son yazısının yayınlanmamasının ardından gazete ile yollarının ayrılması hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Özdil’in yazısında geçen bazı ifadelerin yayın ilkelerine ters düştüğü ve Özdil’in bu ifadeleri değiştirmediği için yazısının yayınlanmadığı belirtildi. Hükümetten Hürriyet gazetesine baskı yapıldığı iddiaları hakkında ise açıklamada, “Hürriyet, gerek haberciliği gerek görüş yazıları ile bu kontrata her zaman sadık kalmıştır. Bugüne kadar yayınlarında hiçbir partinin, örgütün ve çevrenin etkisinde kalmamıştır. Bundan sonra da bu çizgisini değiştirmeyecek ve okuyucusu ile arasındaki bu gönül kontratına sadık kalmaya devam edecektir” denildi.

Hürriyet gazetesi Yılmaz Özdil’in ayrılığı hakkında çıkan tartışmalar için bir açıklama yayınladı.

Hürriyet’ten yapılan açıklama şöyle:

Okurlarımıza açıklama

Bildiğiniz gibi Hürriyet, Türk basınında yayın ilkelerini belirleyerek, bunlara uyacağını kamuoyuna duyuran tek gazetedir. Kişilik haklarına saygı bu ilkeler içinde özel bir yere sahiptir.

Gazete yönetimi, yazarımız Yılmaz Özdil’in son yazısında kullanılan bazı ifadeler bu ilkelere ters düştüğü için kendisine gerekli uyarıyı yapmıştır.

Ancak yazarımız, bu ilkeler doğrultusundaki düzeltmeleri yapmayı kabul etmediği için yazısı yayınlanmamıştır.

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Hürriyet, haberlerinde tarafsızlığı, görüş yazılarında ise çoğulculuğu temel ilke kabul etmiş bir gazetedir.

Yazar kadromuzun, Türkiye’nin siyasi ve sosyal yelpazesini yansıtacak bir genişliğe sahip olması için gerekli hassasiyeti gösterdik.

Amacımız her zaman mümkün olduğunca bütün Türkiye’yi kucaklamaktır.

Hiç şüphesiz yazarlarımız, yayın ilkelerimiz doğrultusunda görüşlerini serbestçe yazma hakkına sahiptir.

Bugüne kadar bu serbesti içinde yazmışlardır ve bundan sonra da yazmaya devam edeceklerdir.

Ancak bu özgürlüğü sağlarken, kendilerinden kurumun etik ilkelerine uygun davranmalarını istemek hem hakkımız hem de gazetecilik mesleğine karşı görevimizdir.

Ortaya çıkan sorun tamamen bu konudaki görüş ayrılığından kaynaklanmıştır.

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Durum böyleyken, bazı gazete ve internet sitelerinde konuyu hükümet baskısına bağlayan yorum ve yazılar çıkmıştır.

Bunların bir bölümünün iyi niyetle yazıldığına inanıyoruz. Ancak bazılarının, Hürriyet gazetesine olan ezeli düşmanlıklarından kaynaklandığı da açıkça görülmektedir.

Hürriyet ile okuyucuları arasında görünmeyen bir gönül kontratı vardır. Yazılı olmayan bu kontratta okurlarımıza, Türkiye’yi kucaklayan, demokrasiyi, çoğulculuğu ve meşruiyet çizgisini savunan, bütün siyasi partilere eşit mesafede duran iyi bir gazete sunma vaadi vardır.

Hürriyet, gerek haberciliği gerek görüş yazıları ile bu kontrata her zaman sadık kalmıştır. Bugüne kadar yayınlarında hiçbir partinin, örgütün ve çevrenin etkisinde kalmamıştır. Bundan sonra da bu çizgisini değiştirmeyecek ve okuyucusu ile arasındaki bu gönül kontratına sadık kalmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.