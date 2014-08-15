Hürriyet, Yılmaz Özdil'i işten çıkardı!

Hürriyet gazetesinin, en popüler yazarlarından Yılmaz Özdil’in bugünkü yazısını yayımlamaması üzerine çıkan kriz işten çıkarmayla sonuçlandı.

Yılmaz Özdil’in bugün (15 Ağustos 2014) yayımlanmak üzere kaleme aldığı “Başbakan kim olsun” başlıklı yazısı yönetimin müdahalesi üzerine yayımlanmadı. Hürriyet gazetesi yaptığı açıklamada “Yazıda Doğan Yayın İlkeleri’ne aykırı ifadelerin yer aldığı” belirtilirken “Özdil’in değişiklik yapmak yerine yazısının yayımlanmamasını tercih ettiği” yazıldı. Doğan Yayın Holding, açıklamasında Özdil için “yazarımız” ifadesi kullanırken bazı medya siteleri ve sosyal medya kullanıcıları Özdil’in istifa ettiğini iddia etti.

İstifa değil, işten çıkarma

Doğan Yayın Grubu’nun, Özdil’in zaman zaman gazete içinde de tartışma yaratan üslubu nedeniyle geri adım atmama kararı aldığı öğrenildi. Aktarılanlara göre, Hürriyet, Yılmaz Özdil'i işten çıkarma kararı aldı.

Hürriyet ne demişti?

Doğan Yayın Holding’in, bugün saat 12.00 sularında hürriyet.com.tr'den yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yazarımız Yılmaz Özdil’in bugün yayınlanması gereken yazısında, Doğan Yayın İlkeleri’ne aykırı bazı ifadeler yer alıyordu. Ancak Özdil, değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih etti. Okurlarımızla bu bilgiyi paylaşırız."

‘Yazarlar çok siyasi oldu, kampanya yapıyorlar’

Bir dönem Doğan Yayın Holding’in Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Türkiye Yandex’in CEO’su olan Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ, geçen haftalarda Medyaradar.com’a verdiği söyleşide “Hem gazete başlıkları, hem de yazarlar çok siyasi oldu” dedi ve “Gazeteciliğin iyiye de iyi demek olduğunu” söyledi.

Alev Gürsoy Cinmen’in yaptığı söyleşinin ilgili bölümleri şöyle:

Gelelim birazda Türkiye gündemine. Öncelikle medyayı konuşmak isterim. Siz, bizden gideli epey oldu. 22 yıl gibi koca bir medya tecrübesi. Medya sizce o bıraktığınız yerde mi yoksa değişti mi?

Ben bıraktığımda çok farklı bir yerdeydi. Eski medya sahipleri de zaten değişti. Eskiden var olanlardan bir Doğan Grubu kaldı diyebiliriz. Medya çok fazla siyasi oldu. Bana göre hem gazete başlıkları hem de yazarlar çok siyasi oldu. Resmen kampanya yapılıyor. Tuttukları partinin her gün lehine ya da tutmadıkları partinin her gün aleyhine yazıyorlar. Bu okuyucuda güven erozyonuna neden oluyor. Bir yazar böyle olmamalı. Birçok yazar dostum var ama gidişattan çok da hoşnut olduğumu söyleyemem. Gazeteler bile artık ikiye ayrılır oldu. İktidara destek olan ya da iktidara sert muhalefet yapanlar. Eğer bu durdurulamazsa medya kendi kendini yok edecek.

(…)

Bir havuz medyası gerçeği var ama buna rağmen Doğan Grubu yine de iktidarı zaman zaman eleştiriyor. Bazen "dur" demesini biliyor sanki…

Bence hiçbir medya grubunun iktidara dur demek gibi rolü yok, olamaz. Her medya grubunun bir izleyicisi, bir fanatiği vardır, Hürriyet'in değişmez bir okur kitlesi, Kanal D'nin ayrı bir izleyicisi yapısı. İzleyici sizden her şey isteyebilir ama siz bunu yapamazsınız. Bir ülkenin Başbakanı ile Cumhurbaşkanı ile kavga etme yetkiniz yok, olamaz da… Türkiye'de muhalefet yeterli işlevini yapamadığı zaman muhalif düşünen insanların gazını alamıyorsunuz. O zaman gazetede çalışan muhalif yazarlar da akşama kadar muhalefet yapıyor, o görüşteki insanlar da bunu seviyor.

'Sözcü'nün yaptığı gazetecilik değil'

Mesela Sözcü Gazetesi. Muhalefetten bile daha etkin muhalefet yapıyor değil mi?

Sözcü kampanya yapıyor. Bu doğru değil. Ben onaylamıyorum, Ne gazetecilik ne de yayıncılıktır bunun adı. Bir gazete "Ben bunun tamamen karşısındayım ya da bunun düşmanıyım" diyorsa bunun gazetecilik olduğundan şüphe duyarım. İyiye de iyi demek, iyi yazmak lazım.