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Hürriyet'ten Yılmaz Özdil açıklaması: O yazıyı yayımlamadık çünkü...

Özdil'in, Erdoğan'ı eleştiren ironik yazısının gazeteye girmemesinin tartışmaya yol açması üzerine Hürriyet'ten açıklama geldi

15 Ağustos 2014 15:29

Hürriyet gazetesinde Yılmaz Özdil'in son yazısına son anda müdahale edildi ve Hürriyet'in bugünkü (15 Ağustos 2014) sayısına konmadı. Kamuoyunda tartışmaya yol açan bu gelişme üzerine gazeteden saat 12.00 sularında yazılı bir açıklama yapıldı.

Gazetenin internet sitesi hürriyet.com.tr'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yazarımız Yılmaz Özdil’in bugün yayınlanması gereken yazısında, Doğan Yayın İlkeleri’ne aykırı bazı ifadeler yer alıyordu. Ancak Özdil, değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih etti. Okurlarımızla bu bilgiyi paylaşırız." 

 

İstifa iddialarına karşı 'yazarımız' ifadesi

 

Yılmaz Özdil'in yayımlanmayan yazısı sonrası bazı medya organlarında "Özdil'in gazeteye istifasını sunduğu" ve kendisini arayanlara "Benim için artık Hürriyet defteri kapandı” dediği iddia edildi. Ancak Hürriyet'ten yapılan yazılı açıklamada istifa iddialarına ilişkin açık bir bilgi verilmezken metinde "yazarımız" ifadesi kullanıldı.

İşte Yılmaz Özdil'in Hürriyet’te
yayımlanmayan yazısının tam metni

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