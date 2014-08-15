Hürriyet'te Yılmaz Özdil krizi, Erdoğan'ı eleştiren yazı yayımlanmadı!

Hürriyet gazetesinde Enis Berberoğlu'nun Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifasının ardından ikinci tartışma Yılmaz Özdil konusunda yaşanıyor. Özdil'in son yazısına son anda müdahale edildi ve Hürriyet'in bugünkü (15 Ağustos 2014) sayısına konmadı.

T24'ün aldığı bilgilere göre, Hürriyet'in en çok okunan yazarlarından olan Yılmaz Özdil'in Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştiren son yazısına müdahale edildi. Özdil'in, Başbakan adayları tartışmasına değindiği yazıda, Tayyip Erdoğan'dan boşalacak makam için Bilal Erdoğan'ı işaret eden ironik bir üslup kullandığı belirtildi. Özdil'in Erdoğan'ı eleştiren yazısına son anda müdahale edildiği ve ilk baskılardan itibaren gazeteye konmadığı kaydedildi.

İşte Yılmaz Özdil'in Hürriyet’te

yayımlanmayan yazısının tam metni

Diğer yandan, Berberoğlu'nun Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifasının ardından Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın gazetedeki toplantılara katıldığı, sayfaları yayından önce kontrol ettiği, bazı haber ve yazıların değiştirilmasini istediği öğrenildi. Berberoğlu'nun beş yıl yürüttüğü genel yayın yönetmenliği işini patron olarak Vuslat Doğan Sabancı'nın fiilen üstlenmiş gibi bir görüntü doğduğunu belirten Hürriyet çalışanları, Özdil krizi yaşanabileceğini söylediler.

CHP milletvekili Oktay Ekşi'nin, Hürriyet Başyazarlığı sırasında özelleştirme eleştirisi yaparken AKP Hükümeti için "analarını bile satarlar" ifadesini kullanması üzerine çıkan krizde bütün yazıların Yayın Danışmanı Doğan Hızlan'ın kontrolünden geçtikten sonra yayımlanması uygulaması başlatılmıştı. Kriz üzerine Ekşi, Hürriyet'ten ayrılmak zorunda kalmış, daha önce de yaptığı siyasete dönerek CHP listesinden İstanbul Milletvekili seçilerek parlamentoya girmişti.

Aradan geçen süreçte Hürriyet'te çok sayıda yazının değiştirildiği, zaman zaman da yayımlanmadığı kamuoyuna yansımıştı.

Geçen hafta istifa eden Berberoğlu'nun ardından gazetedeki operasyonun başına Yayın Direktörü Fikret Ercan getirildi, ancak yeni bir genel yayın yönetmeni görevlendirmesi yapılmadı.

Doğan Medya Grubu, Deniz Feneri dosyasıyla hükümeti rahatsız eden yayınların ardından, rekor bir vergi aslı hesaplaması ve vergi cezasına çarptırılımış, 1 milyar doları aşan vergi ve ceza için yargııya gidilmesinin ardından uzlaşma komisyonunda rakam aşağı düşürülmüşrü.

Hürriyet'ten Özdil açıklaması

Hürriyet gazetesi, Yılmaz Özdil'in yayımlanmayan yazısının kamuoyunda büyük tartışmaya yol açması üzerine bir yazılı açıklama yaparak, "Yazarımız Yılmaz Özdil’in bugün yayınlanması gereken yazısında, Doğan Yayın İlkeleri’ne aykırı bazı ifadeler yer alıyordu. Ancak Özdil, değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih etti. Okurlarımızla bu bilgiyi paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

İstifa iddiaları

Özdil'in yayımlanmayan yazısı sonrası bazı medya organlarında "Özdil'in gazeteye istifasını sunduğu" ve kendisini arayanlara “Benim için artık Hürriyet defteri kapandı” yönünde sözler söylediği iddia edildi. Ancak Hürriyet'ten yapılan yazılı açıklamada istifa iddialarına ilişkin bir bilgi verilmemesi dikkat çekti.