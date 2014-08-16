Yeni Akit'ten Yılmaz Özdil yorumu: ‘Bidon kafa’ Hürriyet’ten kovuldu

Hürriyet gazetesinde Enis Berberoğlu'nun Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifasının ardından ikinci tartışma Yılmaz Özdil konusunda yaşandı. Hürriyet, en çok okunan yazarlarından olan Yılmaz Özdil'in yazısını yayımlamaması üzerine çıkan kriz işten çıkarmayla sonuçlandı. Özdil’in işten çıkarılmasını birçok gazetede yer alırken Yeni Akit gazetesi “‘Bidon kafa’ Hürriyet’ten kovuldu” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Yeni Akit’te yer alan haberde “17–25 Aralık operasyonlarıyla AK Parti Hükümeti’ne darbe yapmayı amaçlayan paralel yapı, sandıkta yediği tokadın ardından medyadaki destekçilerini bir bir kaybediyor. Düne kadar paralel yapıyla iş tutan Aydın Doğan’ın gazetesi Hürriyet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ihanet şebekesine adeta savaş açtı” ifadelerine yer verildi.

Yılmaz Özdil’in Hürriyet ile yollarının ayrılması Zaman, Yeni Akit, Taraf, Aydınlık, Ortadoğu ve Sözcü gazetelerinin birinci sayfasında yer aldı.

Gazetelerde yer alan haberler şöyle:

Zaman: Medyada istifa ve tasfiyeler devam ediyor

Başbakan Erdoğan'ın hedef gösterdiği Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun istifasının ardından medyada tasfiyeler hız kazandı. Köşe yazısı baskıdan çıkarılan Yılmaz Özdil, Hürriyet’ten istifa etti. MİT TIR’larını haber yapan Radikal muhabiri Fatih Yağmur işten çıkarıldı. Ciner Grubu’na ait Habertürk TV'den 3 editör ayrıldı. Twitter fenomeni ‘fuatavni' önceki gün, medyada kıyım listeleri hazırladığını yazmıştı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Malatya’da gerçekleştirilen mitingde Doğan Medya Grubu’nu hedef göstermesinin ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu görevinden istifa etmişti. Medyada seçim öncesi başlayan yaprak dökümü devam ediyor. Dünkü yazısı baskıdan çıkarılan Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil görevinden istifa etti. İstifalar bununla da sınırlı değil. Ciner Grubu bünyesinde yayın yapan Habertürk TV’de görev alan 3 editör kanalla yollarını ayırdı. Muhsin Gül ve Serdar Akdoğar, ayrılma kararlarını Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik’e bildirdi. MİT TIR’larıyla ilgili haberleriyle gündeme gelen Radikal muhabiri Fatih Yağmur ise işten çıkarıldı. Milliyet Gazetesi finans ve enerji portalı uzmanpara.com’un editörü Ufuk Şanlı görevinden ayrıldı. Şanlı Twitter hesabından ayrılık haberini şu ifadelerle duyurdu.“Milliyet Gazetesi ile yollarımızı ayırdık. Sebebini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Yaşasın ileri demokratik Yeni Türkiye!!!”

2007 yılından beri Hürriyet Gazetesi’nde yazan Yılmaz Özdil, özellikle hükümete karşı olan muhalif tutumu ile biliniyordu. Berberoğlu’nun istifasının ardından yayın yönetmenliği görevini Fikret Ercan’ın vekaleten yürüttüğü gazete, Yılmaz Özdil’in yazısını dün yayınlamadı. Özdil, ‘Başbakan Bilal Olsun’ başlıklı yazısında, ‘Erdoğan’dan sonra yeni başbakan kim olacak?’ tartışmalarına ironik bir üslupla değiniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a halef olarak oğlu Bilal Erdoğan, Reza Zarrab ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ismi geçen Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz gibi isimleri öneriyor. Hürriyet, istifa eden Yılmaz Özdil’in yayımlanmayan yazısı hakkında açıklama yaparak “Yazarımız Yılmaz Özdil’in bugün yayımlanması gereken yazısında, Doğan Yayın İlkeleri’ne aykırı bazı ifadeler yer alıyordu. Ancak Özdil, değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih etti. Okurlarımızla bu bilgiyi paylaşırız.” ifadelerine yer verdi.

Dün medyada yaşanan istifa depreminin diğer aktörü ise Radikal Gazetesi muhabiri Fatih Yağmur. Adana’da MİT’e ait TIR’ların durdurulmasıyla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen Yağmur, yandaş medya ve AK troller tarafından karalama kampanyasına maruz kalmıştı. Yağmur; işadamı Ali Ağaoğlu’na imar değişikliği kıyağı, tarihi Süleymaniye Camii’ndeki yanlış restorasyon sonucu ses akustiğinin bozulması ve Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan gazetecilerin başsavcı vekili tarafından kayıt altına alınması gibi haberlerle de adından söz ettirmişti. Fatih Yağmur konuyla ilgili olarak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Radikal ile bugünden itibaren yollarımız ayrıldı. Benim için geriye dönüp baktığımda güzel bir süreçti.” dedi. Yağmur açıklamasını, “Verdiğim rahatsızlıktan ötürü de gurur duyuyorum.” diyerek sonlandırdı.

Habertürk TV işten ayrılan 2 editörüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Serdar Akdoğar henüz deneme sürecinde olduğundan, kanalımızda kadrosu bulunmamaktaydı. Yine adı geçen Muhsin Gül’ün ise iş akdi kanal tarafından feshedilmiştir.

Yeni Akit: ‘Bidon kafa’ Hürriyet’ten kovuldu

Köşk seçim sonuçları, kartel medyasının amiral gemisi Hürriyet Gazetesi’ni de sarstı.

17–25 Aralık operasyonlarıyla AK Parti Hükümeti’ne darbe yapmayı amaçlayan paralel yapı, sandıkta yediği tokadın ardından medyadaki destekçilerini bir bir kaybediyor. Düne kadar paralel yapıyla iş tutan Aydın Doğan’ın gazetesi Hürriyet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ihanet şebekesine adeta savaş açtı. Gazete son günlerde paralel yapının kirli işlerini haberleştirmekten çekinmezken, bu duruma karşı çıkan ve hükümeti haksız şekilde eleştiren yöneticileri ile köşe yazarlarını da engelliyor. Gazetenin yazarlarından Yılmaz Özdil’in işine son verildiği, Özdil’in ise istifa ettiği iddia ediliyor.

Hürriyet gerçeği gördü

Geçtiğimiz Çarşamba günü gazete, paralel yapının kirli işlerinden birini açığa çıkarmıştı. “E-postalarımıza polis girmiş” başlığıyla verilen manşet haberde gazete, paralel yapının vatandaşların kişisel bilgilerini hukuksuzca elde ettiğini duyurmuştu. Paralel yapının terör örgütü soruşturmasını bahane ederek Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların haklarını ihlal ettiğini söyleyen Hürriyet, herkesin kimlik bilgilerinin ihanet şebekesinin elinde olduğunu ifade etmişti. Hürriyet 2009 yılında paralel polis ve yargı üyeleri tarafından gerçekleştirilen hukuksuzluğu gündeme getirerek dikkatleri üzerine çekti.

Baykal röportajı yerinden etti

Gazetedeki politika değişikliği bununla da sınırla kalmadı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’nun gazeteden istifa etmesinin nedeni olarak da paralel yapıyla olan ilişkisi gösteriliyor. Berberoğlu’nun, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile yaptığı röportajın yayınlanmaması üzerine görevini bıraktığı ifade edilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı gün yayınlanması planlanan röportajda Baykal’ın hükümet hakkında ipe sapa gelmez iddialarının gazetenin yayın politikasına zarar vereceği düşüncesiyle yayınlanmadığı belirtilmişti. Gazetenin kontrolünü kaybeden Berberoğlu ise çareyi istifa etmekte buldu.

Özdil kapıya mı kondu?

Gazetede son olarak Yılmaz Özdil’in kovulduğu iddia ediliyor. Paralel yapının iddialarını canhıraş bir şekilde savunan ve bunun üzerinden hükümeti yıpratmaya çalışan Özdil, yazdığı hakaret dolu yazılarıyla tanınıyordu. Özdil’in dünkü yazısı da hükümete yönelik ağır hakaret içerdiğinden yönetim tarafından gazeteye konulmadı. Özdil’in, AK Parti içerisindeki son günlerde yaşanan Başbakanlık tartışmalarını alaylı bir şekilde kaleme alıp hakaretler yağdıran yazısı yayınlanmadı. Paralel yapının tetikçisi olan internet sitelerine sızan yazıda Özdil, çok sayıda kişiyi rencide ve hakaret ettiği görülüyor. 17–25 Aralık soruşturmalarında geçen iddiaları yeninden gündeme getiren Özdil’in istifa ettiği iddia ediliyor. Hürriyet’ten yapılan açıklama da ise “Yazarımız Yılmaz Özdil’in bugün yayınlanması gereken yazısında, Doğan Yayın İlkeleri’ne aykırı bazı ifadeler yer alıyordu. Ancak Özdil, değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih etti. Okurlarımızla bu bilgiyi paylaşırız” denildi. Özdil’in kovulduğu da iddialar arasında...

Taraf: Hürriyet’te 2. Operasyon

Hükümetin baskısıyla ayrılan Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’nun ardından gazetenin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil de yazısı konmayınca istifa etti

Medyada hükümet baskısıyla işinden olan gazetecilerin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak dün Hürriyet gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluk soruşturmalarına atıfta bulunduğu “Başbakan kim olsun” yazısından sonra işten çıkarıldı. Radikal’in Adana’da durdurulan MİT TIR’ları ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili başarılı haberlere imza atan muhabiri Fatih Yağmur’un da işine son verildi. Yine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın da yazılarına ara vermesi köşesine son verileceği söylentilerini yaygınlaştırdı.

Özdil ve Yağmur kovuldu

Yılmaz Özdil dünkü Hürriyet’te yayımlanması için “Başbakan kim olsun” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hürriyet gazetesi ise Doğan yayıncılık ilkelerine göre yazıyı Özdil’in gönderdiği haliyle yayımlamak istemedi ve yazıda bazı değişiklikler yapılmasını talep etti. Özdil ise istenen değişiklikleri reddetti. Hürriyet de bunun üzerine yazıyı yayımlamadı. Dün sosyal medyada Özdil’in yazısına uygulanan sansür konuşulurken, Hürriyet’in Özdil’i işten çıkardığı haberi geldi.

‘Verdiğim rahatsızlıktan gurur duyuyorum’

Radikal de Adana’da durdurulan MİT TIR’ları ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili başarılı haberleriyle bilinen Fatih Yağmur’un işine son verdi. Yağmur, kovulduğunu Twitter hesabından duyurdu. Hükümet kanadını rahatsız eden haberleri nedeniyle işine son verildiğini ima eden Yağmur kovulmasına ilişkin “Verdiğim rahatsızlıktan ötürü gurur duyuyorum” dedi.

Ahmet Hakan’a ne oldu

Hüriyet yazarı Ahmet Hakan ise önceki gün yayımlanan “İkinci tur öncesi kısa bir ara” başlıklı yazısında, yazılarına ara verceğini duyurdu. Hakan’ın Bodrum’dan yeni dönmesine rağmen tekrar tatile çıkma kararı alması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Atilla Sertel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’i sansürlemesi Taraf yazarı Amberin Zaman’a hakaret etmesi ve bazı muhalif gazetecilerin işten atılmasını çok sert ifadelerle eleştirdi.

Aydınlık: Doğan’ın Tayyip’le barış diyeti

Usta yazar Yılmaz Özdil’in Tayyip Erdoğan yerine Başbakan aradığı köşe yazısı sansürlendi. Hürriyet sanürü kabul etti, Özdil’in istifa ettiği iddia edildi

Yılmaz Özdil’in yeni Başbakan arayışları üzerine kaleme aldığı “Başbakan kim olsun” başlıklı ironik yazı, Hürriyet gazetesi tarafından yayımlanmadı. Özdil’in Tayyip Erdoğan’ı eleştirip yerine adı yolsuzluk soruşturmasına karışan isimleri Başbakan olarak önerdiği yazısına son anda müdahale edildiği ve ilk baskılardan itibaren gazeteye konmadığı ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Yılmaz Özdil’le ilgili yapılan açıklamada “Yazarımız Yılmaz Özdil’in bugün yayınlanması gereken yazısında, Doğan Yayın İlkeleri’ne aykırı bazı ifadeler yer alıyordu. Ancak Özdil, değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih etti” ifadelerine yer verildi.

Kısa süre önce Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa eden Enis Berberoğlu’nun ardından Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’nın gazetedeki toplantılara katıldığı, biten sayfaları kontrol ederek bazı haber ve yazıların değiştirilmesini istediği iddia edildi.

Aydın Doğan’ın AKP ile ilişkilerini düzeltmek için Hürriyet’i yeniden dizayn ettiği belirtiliyor.

Geçen hafta istifa eden Berberoğlu’nun ardından gazetenin başına Yayın Direktörü Fikret Ercan getirilmişti.

Ortadoğu: Hürriyet’ten o da gitti

Radikal'in yolsuzluk soruşturması ile MİT TIR'ları haberlerini yapan tecrübeli muhabiri Fatih Yağmur'un görevine son verilirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil ise istifa etti.

Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun görevini bırakmasının ardından Doğan Medya Grubu'nda ayrılıklar devam ediyor. Yılmaz Özdil'in bugün yayınlanacak olan yazısının dün son anda gazeteden çıkarıldığı haberleri sosyal medyada konuşulurken, yazar Hürriyet'ten istifa etti. Yılmaz Özdil'den konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Yazarın Hürriyet'te sansürlendiği iddia edilen yazısı çeşitli haber sitelerinde yayınlandı.

Doğan Medya'nın bir diğer basın organı olan Radikal'de de bugün bir ayrılık yaşandı. Gazetenin yolsuzluk soruşturması ve Adana'da yakalanan MİT TIR'ları ile ilgili haberlerini yapan muhabiri Fatih Yağmur'un görevine son verildi. Fatih Yağmur konuyla ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Radikal ile bugünden itibaren yollarımız ayrıldı. Benim için geriye dönüp baktığımda güzel bir süreçti." dedi. Yağmur açıklamasını, "Verdiğim rahatsızlıktan ötürü de gurur duyuyorum." diyerek sonlandırdı.

Sözcü: Başbakan Bilal olsun

AKP’nin sözde ileri demokrasisisinin susturduğu muhalif yazarlara bir yenisi daha eklendi. Türkiye medyada utanç günlerini yaşıyor!..

AKP’Nin 12 yıllık iktidarında, demokrasinin vazgeçilmezi medyaya baskı ve sansür doruğa çıktı. Yandaş olmayan, AKP’yi eleştiren yayınlar ve muahalif kalemler baskı altına alındı, işten attırıldı. Son kurban, Hürriyet Gazetesi’nin en çok okunan muhalif yazarı Yılmaz Özdil oldu…

Özdil, “Başbakan Bilal olsun” diye bir yazı kaleme aldı. Hem Erdoğan’ın oğlu Bilal’i, hem de 17-25 Aralık operasyonunda adı geçenleri sert bir şekilde eleştirdi. Gazete yönetimi, “Yayın ilkelerimize aykırı” diyerek yazıyı yayınlamadı. Özdil de istifa etti.