Yılmaz Özdil: Hürriyet gazetesine ve Doğan ailesine hepimizin ihtiyacı var

Hürriyet’te yazısının yayımlanmamasının ardından gazete ile yollarını ayıran Yılmaz Özdil‘in Şubat ayında katıldığı bir programda Hürriyet’in de içinde bulunduğu Doğan Grubu’nu “Hürriyet’te başladığımdan beri en küçük bir müdahale olmadığı gibi bugün Cumhuriyet gazetesinden daha özgür bir gazetedir… Gözlerinizi kapayın ve yarın sabahı düşünün Doğan Grubu yok! Türkiye yok kabul edebilirsiniz!” sözlerini kullanmıştı.

Uğur Dündar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve Halk TV’de yayınlanan Halk Arenası programında İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz Özdil, bir öğrencinin “Kendi gazetenizi bile yürekli olarak adlandırmazken neden hala Hürriyet’te yazıyorsunuz ?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Ben AKP döneminde geride bıraktığımız 12 yıl içine 3 defa işimden atıldım 2 kere istifa ettim. Kimse bana sen niye işsizsin demedi. Hatta bir keresinde 11 ay işsiz kaldım. Bu şu anda kahraman bildiğiniz gazetelerin ve gazetecilerin tamamı piyasaydı ama bana sadece Hürriyet gazetesi iş teklif etti Ertuğrul Özkök. Ve ben Hürriyet’te başladığımdan beri en küçük bir müdahale olmadığı gibi bugün Cumhuriyet gazetesinden daha özgür bir gazetedir. Mesela bazı gazetecilerin işten atıldığı söyleniyor. Mesela Bekir Coşkun veya Ümit Zileli hükmet baskısı olduğu için mi işten atıldı?

Gözlerinizi kapayın ve yarın sabahı düşünün Doğan Grubu yok! Türkiye yok kabul edebilirsiniz! Hürriyette çalıştığım için söylemiyorum. Ana akım medya hepimizin hayatiyeti, hepimizin özgürlüğü için çok önemlidir. Ve en az 15 kere vergi rekortmeni olmuş Aydın Doğan vergi suçlamasıyla 1 milyar dolar civarında bedel ödemek zorunda kaldı. Aydın Doğan -bazen kendisiyle yemek yerken de söylüyor sen çok pahalısın diye- biz yazı yazalım diye 1 milyar dolar ödedi. Burada demek istediğim ana akım medyaya hepimizin ihtiyacı var, işten atılan ayrılan çok sayıda gazeteci çok sayıda televizyoncu var. Bunların hepsini topladığında Hürriyet’in yarısı etmiyor tiraj olarak. Topluma etki etmek anlamında hepimizin Hürriyet’e ihtiyacı var. Bugün çok eleştirdiğiniz Hürriyet yarın ne manşet atacak diye bekliyorsunuz. Bunu Doğan Grubu’nda çalıştığım için söylemiyorum.”