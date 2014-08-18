Uğur Dündar Hürriyet'i eleştirdi, Yılmaz Özdil'i Sözcü'ye davet etti

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Bekir Coşkun'un ardından bugün de Uğur Dündar, Hürriyet gazetesindeki son yazısı sansürlenen Yılmaz Özdil’i davet etti.

Yılmaz Özdil'in sansürlenen yazısının tamamını köşesine taşıyan Uğur Dündar, Hürriyet'in otosansürle çalışan 'prangalı' bir gazete olduğunu savunarak, Yılmaz Özdil’i Sözcü gazetesinde görmek istediğini yazdı.

İşte Uğur Dündar'ın Yılmaz Özdil'i Sözcü Gazetesi'ne davet ettiği yazı:

Medyanın amiral gemisi titanik faciasına döndü

"Okuduğunuz yazısı sansürlenince, değerli kardeşim Yılmaz Özdil istifayı basıp Hürriyet’ten ayrıldı.



Yılmaz gibi dimdik duran onurlu bir yazar için istifa, köşesinin gerçek sahipleri olan okurları ve onların gerçekleri öğrenme hakkı adına verdiği mücadelenin zorunlu aşamalarından biridir.

Geçmişte Emin Çölaşan, Bekir Coşkun, Özdemir İnce, Cüneyt Ülsever ve Oktay Ekşi gibi değerli dostlarım ve ben, o grupta maalesef aynı süreçleri yaşamak zorunda kaldık.

Türkiye’nin en çok okunan yazarının sansüre kafa kaldırıp ayrılması, medyamızın amiral gemisi Hürriyet için Titanic faciasıdır.

Hürriyet sansür ve teslimiyet buzdağına çarpmaktan kurtulamamıştır.

Yıllarca çalıştığım için çok üzülerek, içim yanarak söylüyorum:

Hürriyet artık Tayyip Erdoğan’ın yazmasına izin verdiği yazarların ancak otosansürle çalışabilecekleri “prangalı” bir gazetedir.

Geçmişin Hürriyet’i ile kıyaslandığında ise bırakın amiral gemisi olmayı, teslim bayrağını çekmiş ve ağır yarası nedeniyle su almaya başlamış sıradan bir teknedir.

Değerli kardeşimi bu alkışlanacak davranışı nedeniyle kutluyor, medyamızın yeni lideri Sözcü ailesi olarak kendisini heyecanla beklediğimizi duyuruyorum."