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Politika

Meclis'te Madımak için saygı duruşu

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Sivas, Çorum ve Maraş olaylarında yaşamını yitirenlerin anısına TBMM Genel Kurul kürsüsünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

02 Temmuz 2013 12:34

CHP, Sivas, Maraş ve Çorum olaylarına ilişkin dosyanın yeniden açılması ve zamanaşımının işlememesine ilişkin araştırma önergesinin görüşülmesine ilişkin öneriyi TBMM Genel Kurulu’na getirdi. Öneri lehinde konuşan CHP’li Çelebi, bu dosyaların tekrar açılması ve devletin elindeki bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması, Madımak Oteli’nin de utanç müzesi yapılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasının son 1 dakikasında saygı duruşunda bulundu

“Sivas’ı unutmadık ve unutturmayacağız” diyen Çelebi, konuşmasının kalan süresini, o olaylarda ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunarak tamamladı. Çelebi, 1 dakika saygı duruşunda bulunduktan sonra “Saldıranları bir kez daha nefretle kınıyorum” diyerek kürsüden ayrıldı.

'Biz yapmadık ki biz araştıralım'

Ak Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin, bu konunun muhataplarının AK Parti iktidarı olmadığını ifade ederek, Sivas olayları olduğu zaman işbaşında SHP-DYP Koalisyon Hükümeti’nin olduğunu söyledi.

CHP’nin önerisi kabul edilmedi.

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