Almanya, Madımak firarisine vatandaşlık hakkı verdi

Almanya’da Yeşiller Partisi Federal Meclis Milletvekili Memet Kılıç’ın Meclis’e sunduğu soru önergesini cevaplayan Federal Hükümet, 2 Temmuz 1993’te 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan Madımak Oteli katliamına karışan bir kişinin Alman vatandaşlığına alındığını açıkladı.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Milletvekili Memet Kılıç karara tepki göstererek “Anayasaya aykırı. Sivas canisi Alman vatandaşlığı zırhının arkasına sakladı” dedi.

2 talep, 1 ret

Ali Varlı’nın Hürriyet’teki haberine göre, Kılıç’ın, “Almanya’da yaşayan Sivas katliamı mahkûmlarından veya zanlılarından kaç kişi Alman vatandaşlığı için başvurdu, kaçı karara bağlandı” sorusuna Federal Hükümet adına cevaplayan Müsteşar Dr. Ole Schröder, şimdiye kadar 2 talep geldiğini belirtti.

Schröder, bir kişiye Alman vatandaşlığı verildiği, bir kişinin talebinin ise reddedildiğini açıkladı. Alman vatandaşlığı alan kişinin ismi ise bilgilerin gizliliği ilkesi gereği açıklanmadı. Sivas katliamcısının 31 Mayıs 2013’te Alman nüfus müdürlüğüne Alman vatandaşı olarak kaydedildiği de açıklamada yer aldı.

Vatandaşlık zırhı

Karara tepki gösteren Milletvekili Kılıç, “Vatandaşlık, Alman güvenlik birimlerine yardımcı olduğu ve istihbarata çalıştığı için verilmiştir” iddiasında bulundu.

Memet Kılıç, suç işleyenlerin vatandaşlığa alınmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, “Almanya’da doğup büyüyen Türk çocuklarını Alman vatandaşlığına almamak için binbir dereden su getirenler, 37 kişinin ölümünden sorumlu kişiye Alman vatandaşlığı veriyor. Sivas canisi Alman vatandaşlığı zırhının arkasına saklandı” dedi.

9’u Almanya’da

Sivas davasından yargılanıp mahkûm olan firarilerden 9’u Almanya’da yaşıyor. Türkiye’nin şimdiye kadar 9 hükümlü için 10 kez iade dosyası gönderdiğini belirten Memet Kılıç, Türkiye’nin iade dosyalarını eksik gönderdiğini Almanya’nın da iade etmemek için direndiğini belirtti. Firarilerin isimleri şöyle:

Adem Ağabektaş (Stuttgart yakınlarında)

Mehmet Yılmaz, Murat Songür (Münih)

Vahit Kaynar (Berlin)

Sedat Yıldırım

Muhammed Nuh Kılıç (Mannheim)

Ömer Demir

Adem Bayrak

Eren Ceylan.