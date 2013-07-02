Madımak sanığı yanlış hesaplanan zaman aşımından nasıl faydalandı?

Sivas katliamının uzun süredir "bulunamadıkları" gerekçesiyle dosyaları ana davadan ayrılan 3 sanığın yargılandığı davada, zaman aşımı yanlış hesaplanınca mahkemenin katliamın ardından yakalanan ancak 1994’te serbest bırakıldıktan sonra Belçika’ya kaçan sanıklardan Murat Karataş’ı 5 yıldır ‘nafile’ yargıladığı ortaya çıktı.

2 Temmuz 1993’te gözaltına alınıp 16 Temmuz 1993’te tutuklanan Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş hakkında 20 Temmuz 1993’te dava açıldı. 1994’te serbest bırakılan üç sanığa bir daha ulaşılamadı.

Kapatılan Ankara 1 Nolu DGM, sanıklarla ilgili ilk kararını 26 Aralık 1994’te verdi. DGM, Sonkur’u 3 yıl, Karataş ve Ceylan’ı ise 15’er yıl hapse mahkum etti. Yargıtay bu kararı bozdu. Sanıklardan Sonkur hakkında 14 Mayıs 1997’de, diğer iki sanık hakkında da 26 Aralık 1994’te gıyabi tutuklama kararları verildi. 3 sanığın yargılandığı dava Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürerken, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 20 Şubat 2013’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı gönderdi.

Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre, “terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan Karataş’la ilgili Belçika’dan yapılacak iade talebinin, bu ülke kanunlarına göre yapılmasıgerektiğine işaret edilen yazıda, şöyle denildi:

“Söz konusu işlenmiş olan suçun Belçika kanunlarına göre zamanaşımı süresinin 01/07/2008 tarihinde dolmuş olduğu, dolayısıyla 02/07/1993 ile 01/07/2008 tarihleri arasında adli makamlar tarafından zamanaşımını kesen yeni bir yakalama müzekkeresi, mahkeme kararı, ev araması,bilirkişi raporu talebi veya yetkili bir polis memuru tarafından yazılmış ifade tutanağı gibi unsurların olup olmadığına ilişkin belgelerin gönderilmesi rica olunur.”

Bakanlığın istediği yazıya Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 Nisan 2013’te cevap verildi. Yazıda sanık Karataş’ın yargılanmasında zaman aşımını kesen herhangi bir işlemin yapılmadığı ifade edildi.

Bakanlık ile mahkeme arasında yapılan bu yazışma, 26 Aralık 1994’te gıyabi tevkif, 2 Haziran 2005’te ise hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Kırmızı Bülten ile tüm dünyada aranan sanık Murat Karataş’ın Belçika’dan iadesini imkânsız hale getirdi.