Madımak katliamından müebbet alan kaç kişi hapis yatıyor?

Hülya Karabağlı

T24 / ANKARA

2 Temmuz 1993 Madımak katliamından müebbet hapis alan ve cezaevinde yatan kişi sayısı kafalarda karışıklı yarattı. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na Ankara ve Sivas Emniyeti’nden ‘Sivas olaylarına’ ilişkin gönderilen bilgiye göre, cezaevinde yatan hükümlü sayısı 38. Ancak, Adalet Bakanlığı’nın davada müşteki konumundaki yazar Hüseyin Karababa’ya verdiği 1 Şubat 2013 tarihli bilgide hükümlü sayısı 27. Karababa, T24’e, davada sadece 33 kişinin müebbet cezası aldığını, mahkumiyet alanlara da dikkat çekerek, hükümlü sayısının 27 olmasının mümkün görünmediğini söylüyor.

Karababa: El altından tahliye mi var?

Karababa, “ Kaldı ki, bu 27 kişi de kimdir, bu da bilinmiyor. Devletin her nedense 20 yıldır bir türlü yakalayamadığı firari sanıklar nerede” diyen Karababa, “ Acaba cezaevlerinden el altından tahliyeler mi yapıldı” diye soruyor.

Zamanaşımına uğrayan davada, avukatlar ve davacı yakınları en çok yakındıkları konu, “ Hala, ‘kaç kişi hangi maddeden, kaç kişi firarda, firarda olanlar nerede bilmiyoruz” olmuştu.

Adalet Bakanlığı: Sivas olayları davasından hükümlü 27 kişi bulunmaktadır

Kız kardeşini Madımak katliamında yitiren yazar Hüseyin Karababa, Adalet Bakanlığı’na cezaevinde kaç kişi, firarda kaç kişi sorularını yöneltti. 1 Şubat 2013 tarihinde Ceza ve Tevkifeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı hakim Remzi Gemici gönderdiği yanıtta, “Sivas olayları davasından hükümlü 27 kişi bulunmaktadır” yanıtı verdi.

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu’na gelen bilgiye göre hükümlü sayısı; 38

Darbe ve muhtıraları araştıran komisyon da Sivas olaylarıyla ilgili geniş bir çalışma yaptı. 2 Temmuz günü alınan önlemler, kalabalık sayısı, atılan sloganlar ve Madımak Oteli Yangınında neler yaşandığı tek tek komisyon arşivine girdi. Sivas ve Ankara Emniyeti’nin Komisyona ‘Sivas Olayları’ hakkında 38 hükümlü olduğuna yer verilen kapsamlı bilgisinin bazı bölümleri şöyle:

207 kişi gözaltına alındı

-Meydana gelen Olay dolayısıyla başlatılan tahkikat çerçevesinde olaylara karıştığı belirlenen (207) kişi 02-12.07.1993 tarihleri arasında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

-21.10.1993 tarihinde (79)’u tutuklu (124) sanıkla başlayarak Ankara, Sivas ve Kayseri illerinde devam eden 4 yıllık yargılama süreci neticesinde; Ankara 1 No’lu DGM’since (l24) sanıktan (26)’sına TCK’nun “birden fazla kişiyi yangın çıkartarak öldürmek” fiilini düzenleyen 450/5-6 maddeleri ile “faili belli olmayan adam öldürme” hükmünü içeren 463. maddelerine göre (20) yıl hapis cezası verilmiş, olayda yazar Aziz NESİN’in tahrik unsuru bulunmasından dolayı verilen cezalar (15)’er yıl hapse çevrilmiştir. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan yargılanan (60) sanık hakkında (3)’er yıl hapis cezası, (37) sanık hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin verilen cezaları yetersiz görmesi üzerine karar esastan bozulmuştur.

38 kişi cezaevinde

-Ankara 1 Nolu DGM’sinde devam eden mahkeme neticesi; 28.11.1997 gün ve 1996/84 esas 1997/1999 sayılı kararı ile (33) sanık hakkında TCK’nın 146/1 maddesi gereği “Devletin Anayasal ve temel nizamlarını bozmak”tan dolayı idam cezası verilmiş, haklarında idam kararı talep edilen (4) şahsın (18) yaşından küçük olmalarından dolayı cezalarının (20) yıl hapse, yine hakkında idam kararı talep edilen (1) şahsında akli dengesi yerinde olmadığından dolayı cezasının (15) yıl hapse çevrilmesine karar verilmiştir. Diğer sanıklardan (11)’i hakkında bir önceki mahkeme neticesi verilen (3) yıl hapis cezası uygun görülmüş, (14) sanık hakkında beraat, (6) sanığın dosyalarının tefrikine, (4)sanığın tahliyesine karar verilmiş, diğer sanıklar hakkında ise (2)-(20) yıl arasında değişik hapis cezaları verilmiştir. Bunula birlikte 22.01.2008 tarihinde elde edilen bilgilere göre Sivas Olayları ile ilgili olarak (38) kişinin cezaevinde olduğu öğrenilmiştir.

17 kişi aranıyor

-02.07.1998 Sivas olayları ile ilgili olarak hakkında mahkumiyet kararı verilenlerden (49) şahıs 4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasasından faydalanmak üzere ilgili mercilere başvurmuştur. Başvuruları olumsuz karşılanan söz konusu şahıslar hakkında Şubemiz kayıtlarında yapılan araştırmada (49) şahsın kaydına rastlanılmamıştır.

Bu kapsamda olaylara karıştıkları tespit edilen (14) şahsın kırmızı bültenle, (3) şahsın ise Sivas Emniyet Müdürlüğünce olmak üzere, toplam (17) şahsın aranmasına halen devam edildiği anlaşılmıştır.