Meclis onayladı, 'TÜRGEV Üniversitesi' kuruluyor

TBMM’de sabaha karşı kabul edilen yasayla 8 yeni üniversite kurulmasına karar verildi. Bunlardan biri de TÜRGEV’in İstanbul’daki İbn Haldun Üniversitesi.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasalar çerçevesinde, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, AKEV Üniversitesi ve Rumeli Üniversitesi adıyla 8 yeni üniversite kuruldu. İbn Haldun Üniversitesi’ni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) açacak. İstanbul’da yapılacak İbn Haldun Üniversitesi’nde 7 fakülte yer alacak.

‘Ülkeye hayrı yok’



Bazı üniversiteler muhalefet tarafından eleştirildi. MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık; TÜRGEV’in kamuoyunda şaibelerle yer aldığını savunarak, “Mayasında helal para yok. Ülkeye hayır getirmeyecek” dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ da benzer şekilde TÜRGEV’e büyük bağışlar yapılmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı da 21’inci Yüzyıl Anadolu Vakfı’nın İstinye Üniversitesi kuracağını belirterek, “Web sitesi olmayan bir vakfa üniversite kurduruyorsunuz” dedi.

‘Alkışlanmalılar’

AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, TÜRGEV’in 1996 yılında kurulduğunu, vakfın ilgili kuruluşlar tarafından denetlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının vakıfta bulunmasının eleştirildiğini anımsatan Turan, “Cumhurbaşkanı ya da benzer kişilerin yakınlarının vakıf çalışmaları içinde olması alkışlanacak konudur” dedi.