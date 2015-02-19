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TÜRGEV panelini protesto edenlere soruşturma açıldı

Eskişehir’de, TÜRGEV panelini protesto etmek isteyen Halkevleri üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı

19 Şubat 2015 20:27

Eskişehir’de, Türkiye Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfının da (TÜRGEV) katıldığı paneli protesto etmek isteyen Halkevleri üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı.

16 Şubat 2015 günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde, İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen, TÜRGEV tarafından da desteklenen ‘Türkiye’nin Değişim Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi’ konulu panel Halkevleri üyeleri tarafından protesto edildi.

Panele katılmak isteyen Halkevleri üyelerine izin vermeyen polis biber gazıyla saldırdı.

Daha sonra Halkevleri üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Halkevleri üyeleri yapılan toplantının düzenini bozmak ve polise saldırı ve mukavemet iddiasıyla suçlandı. 

 

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