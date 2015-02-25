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TÜRGEV'in yurt açılışında Bilal Erdoğan'a yoğun ilgi

TÜRGEV'in 6 ilde yaptırdığı 8 yurt açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla katıldı

25 Şubat 2015 18:54

TÜRGEV'e ait çeşitli illerdeki yurtların açılışı yapıldı. İstanbul Şişli'deki yurdun açılışında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'a öğrencilerden yoğun ilgi vardı. 

DHA'nın haberine göre, Şişli’de bulunan TÜRGEV Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Yurdu’nun açılış törenine Bilal Erdoğan’ın yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilçe belediye başkanları katıldı.

Açılış töreni öncesi İstanbul Valisi Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, yurt yetkilileriyle birlikte yurdu gezdi.

 

Vali konuşmaya hazırlanırken, mikrofon Bilal Erdoğan'a verildi

 

Saat 11.00’da yapılması planlanan açılış, Ankara’da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması nedeniyle aksadı. Açılış için yerini alan protokol, yaklaşık 1.5 saat Ankara’daki törende yapılan konuşmaların bitmesini bekledi. Bağlantı sırasında konuşma yapmak için mikrofonu eline alan ve Bilal Erdoğan’dan aldığı bilgileri bir kağıda yazarak hazırlık yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, bağlantıyı yapan sunucu Bilal Erdoğan’ı anons etmesiyle, mikrofonu Erdoğan’a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından İstanbul’daki tören alanına canlı bağlandı. Yurtla ilgili tanıtım görüntüleri izlendikten sonra konuşma yapan Bilal Erdoğan, katılımcılara teşekkür etti.

 

Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımıza muhabbeti var insanların, bizimle ilgili bir şey yok

 

Açılış töreninin ardından Erdoğan, protokoldekileri uğruladı. Tekrar yurda dönen Bilal Erdoğan’a yurtta kalan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan öğrencilerin fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. Erdoğan, bir gazetecinin "Bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz" sorusa, "Cumhurbaşkanımıza muhabbeti var insanların. Bunun dışında bizimle ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi. 

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