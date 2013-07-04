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Meclis Lice'yi araştırmayacak

Meclis, bir kişinin hayatını kaybettiği 10'dan fazla kişinin de yaralandığı Lice olayının gündemine almayı kabul etmedi

04 Temmuz 2013 14:20

BDP, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde yaşanan olayların Meclis'te bir komisyon kurularak araştırılması amacıyla verdiği önergenin gündeme alınarak görüşülmesi önerisi reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Lice’de askerin açtığı ateş sonucu Medeni Yıldırım'ın hayatını kaybettiği ve 10'dan fazla kişinin yaralandığı protesto gösterisi tartışıldı. Partisinin grup önerisi üzerine konuşan BDP ’li Altan Tan, Lice’deki olayın araştırılması, faillerin ortaya çıkarılması ve cezalandırılması gerekirken, siyasi mülahaza ve polemiklerle olayın üstünün örtülmek istendiğini söyledi. Olayın uyuşturucu meselesiyle karartılmak istendiğini belirten Tan, “Diyarbakır, Lice, Hakkari ve Van bir akaryakıt kaçakçılık merkezi ve bir uyuşturucu merkezi gibi takdim ediliyor. Türkiye’de gerçek bir uyuşturucu trafiği var, bu doğru. Bunu kim yapıyor? Bunun izleri Ankara ’da. Eğer bir devlet 2 bin kilometre içerisindeki uyuşturucu ticaretini bilmiyorsa bütün istihbarat örgütlerini kapatsın” dedi.

 

Lice olayının dayandığı yer esrar olayıdır

 

AKP Yılmaz Tunç ise “Lice olayının dolaylı olarak dayandığı yer esrar olayıdır, hint keneviri olayıdır. Karakol inşası olayı değildir” dedi. Tunç, olaylarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını, İçişleri Bakanlığı’nın mülkiye müfettişi, Jandarma Genel Komutanlığı’nın müfettiş gönderdiğini ve olayın aydınlatılacağını belirtti.

 

Ölüm olmamalı

 

CHP ’li Sezgin Tanrıkulu ise Tunç’un, bütün bölgeyi ve Kürtler’i uyuşturucu kaçakçısı gibi gösterdiğini savunarak, bunun doğru olmadığını ifade etti. Liceliler’in sembol olarak karakol inşaatını protesto ettiğini söyleyen Tanrıkulu, “İnsanlar gösteri hakkını kullanmış. Taş da atmış olabilir.

 

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