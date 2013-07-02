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Hakkari'deki Lice protestosunda bir bina ateşe verildi

Hakkari'de, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki olayları protesto eden bir grup, Pehlivan Mahallesi'nde bulunan bir derneğe ait 3 katlı binayı ateşe verdi

02 Temmuz 2013 09:07

Lice'deki olayları protesto etmek için akşam saatlerinde Çevre Yolu'nda toplanan grup, yola barikat kurarak ateş yaktı.
 
Olay yerine gelen polis ekiplerine molotofkokteyli, taş ve havaifişeklerle saldıran gruba, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
 
Ara sokaklara kaçan göstericiler, Pehlivan Mahallesi'nde yeniden bir araya gelerek, bir derneğe ait 3 katlı binayı ateşe verdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevler, çevrede bulunan bazı binalara da sıçradı. Yangının büyümesi ve çevredeki binaların çatılarına sıçraması ile büyük panik yaşayan mahalle halkı, evlerinden dışarı çıktı.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile TOMA'ların müdahalede bulunduğu yangın, ekiplerin uzun süren uğraşı sonucu kontrol altına alınırken, yangını söndürme çalışmaları uzun süre sürdü.
 
Bu arada, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da bölgede bekletilen ambulanslarda tedavi edildi.

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