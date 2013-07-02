Güler: Lice protestocuları 1 gün önce getirildi

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Diyarbakır Lice'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili değerlendirme yaptı. Olaya karışan göstericilerin bir gün önceden bölgeye getirildiğini belirten Bakan Güler, uzun namlulu silahlarla ve patlayıcılarla karakola saldırıldığını tespit ettiklerini söyledi.



İçişleri Bakanı Muammer Güler, AKP Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşanan son olayda protestoyu gerçekleştirenlerin bir kısmının uyuşturucu ile ilgili olaylarda yer aldığını ayrıca bu operasyonları engellemek için geçmiş dönemlerde de çabalar içinde olduklarını gördüklerini belirten Güler, "Elimizdeki istihbari bilgilerde de özellikle uyuşturucu ekibine, hint keneviri ekibine yardımcı olanlar, orda bu işin bir anlamda haracını toplayanlar, bu operasyonlardan elbetteki rahatsızlar" diye konuştu.

Protestoyu teşvik eden kişilerin bir gün öncesinde civar köylerdeki insanları protesto için topladıklarını ifade eden Güler, şunları söyledi:

"Birçok kişi Kayacık köyünde olan kişiler değil, protestoya katılanların birçoğu civar köylerden getirilmiş ama bu getirilen insanların yanında 50 kişilik bir grup, normal protesto yapanların yanında çadırları ve konteynırları yakan, tel örgüleri aşarak, patlayıcı maddelerle karakola saldıran, ellerinde bombalarla karakollara saldıran, uzun menzilli tüfeklerle ateş açan gruplar tespit ettik, olay yeri incelemesinde.

Bunlardan da bir kısmının geçmişte uyuşturucu operasyonlarını engellemek için çabalar içinde olduğunu gördük. Burada olay, masum bir protesto gösterisi gibi üzeri örtülmeye çalışılıyor. Biz hiçbir şeyin üzerini örtmüyoruz.

Olayın bütün gerçekliği ile açıklığa çıkmasını istiyoruz. O bölgede narko-terör dediğimiz bir olay var. Orada terör örgütlerinin kaynağı olarak kullanılan özellikle bir hint keneviri ekimi var. Bu konuda bakın son 2 yılda yapılan 6 operasyon, bu operasyonlarda ele geçirilenlerin tamamının piyasa değerinin 1 milyar lira olduğunu söylüyorum. Eski fiyatla bir katrilyon.

Sadece Lice'de son zamanlarda yapılan operasyonların değeri 100 trilyon. Böyle bir rantı orada bir grup var, kendilerini orada sözde alan sorumlusu gibi ilan eden bir grup var, onlar özellikle o bölgedeki hint keneviri ekiminden o bölge insanını kullanıyorlar ve oradan rant elde ediyorlar."

"Bunların arkasında siyasi bir güç var mı?" şeklindeki soru üzerine Güler, "Ben siyasi gücü bilmem ama bu işin içinde olanların bir takım siyasilerle bağlantılı olduğunu biliyorum. Olayın bir de o boyutunu değerlendirmek gerek. Ben size isim vermem ama bu soruşturmanın sonunda da açıklanacak. Orada yapılan protestolarda görev alanların bağlantılarını da biliyoruz biz" değerlendirmesinde bulundu.

Emniyetteki bazı yer değişikliklerinin sorulması üzerine Güler, bunların gerekçesinin "kıdem, liyakat ve işteki bilgi, görgü ve tecrübe" olduğunu söyledi.

Güler, bir soru üzerine, devlet büyükleri ile ilgili koruma tedbirlerinin bulunduğunu ve bunların titizlikle yürütüldüğünü de bildirdi.