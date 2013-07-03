Türkiye Barış Meclisi Lice Raporu hazırladı

Türkiye Barış Meclisi (TBM) Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde Medeni Yıldırım'ın ölümü ve 10'dan fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaylar hakkında rapor hazırladı. Raporda, böylesi bir olayın yaşanmış olmasının barış sürecini fazlasıyla zora sokan bir gelişme olduğu belirtildi.

Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır Lice'de 28 Haziran 2013 tarihinde Medeni Yıldırım'ın ölümü ve 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaylar hakkında 1-2 Temmuz tarihlerinde köy, ilçe ve Diyarbakır'da görüşmelerde ve incelemelerde bulundu.

TBM adına raporu okuyan TBM üyesi Hakan Tahmaz, barış ve çözüme yönelik toplumun umudunun yeniden yeşerdiği ve güvensizliğin ciddi boyutlarda olduğu bir dönemde böylesi bir olayın yaşanmış olmasının barış sürecini fazlasıyla zora sokan bir gelişme olduğunu belirtti.

Hiçbir kamu yetkilisinin Medeni Yıldırım'ın ailesini başsağlığı için aramamasının dikkatleri çeken bir konu olduğunu ifade eden TBM üyesi Tahmaz, aynı biçimde yaralıların Diyarbakır'a kendi olanaklarıyla taşındığını söyledi.

Tahmaz, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için olay anındaki karakol yetkililerinin görevlerinden el çektirilmelerinin gerektiğini ifade ederek, "Dikkat çekmek istediğimiz bir başka husus ise, dosyaya savcılık tarafından gizlilik hükmünün getirilmiş olmasıdır. Roboski katliamında ve gizlilik kararı verilen bütün dosyaların üzerinin kapatılmış olması, bizleri bu olayda da aynı sonuçla karşılaşacağımızı düşündürmektedir" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu olayın bütün yönleriyle aydınlatılması ve sorumlularının yargı önünde hesap vermesinin bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekleyen Tahmaz açıklamasının devamında, "Son olarak Başbakanın ve hükümet yetkililerinin konuyu uyuşturucu kaçakçılığıyla izah etme konusundaki ısrarlarının ve çözüm sürecine yönelik umutları kırıcı açıklamalarının kabul edilebilir ve sorumlu bir davranış olmadığını belirtmek isteriz" dedi.