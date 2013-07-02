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Savcılıktan Lice olaylarıyla ilgili gizlilik kararı

Lice'de bir kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili savcılık gizlilik kararı aldı

02 Temmuz 2013 14:55

Diyarbakır Lice'de geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturmayı yürüten TMK 10’uncu maddesiyle yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği gizlilik kararı aldı.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Lice'deki karakol inşaatını protesto etmek isteyen bir grup, karakol yakınında bulunan işçilerin kaldığı çadırları geçen hafta ateşe vermişti. Halk daha sonra karakola doğru yürümeye başlamış; karakol yakınlarında basın açıklaması yapan kitle içerisinden bir grubun, inşaat halindeki binalara molotof ve taş atmasının ardından askerler tarafından kitle üzerine ateş açılmıştı. Jandarmanın açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Medeni Yıldırım hayatını kaybetmişti.

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