BDP Lice için AKP heyeti ile görüştü, demokratikleşme için 'mekanizma' istedi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karakol inşaatını protesto eden gruba askerler tarafından ateş açılması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin dün Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz , BDP’li grup başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken’le biraraya geldi. BDP’liler görüşmede, benzeri olayların yaşanmaması için yaz tatilinde iki parti arasında bir komisyon oluşturulmasını istedi. Heyetler bugün yeniden biraraya gelecek.

Görüşmede BDP’liler, Lice’de bir kişinin yaşamını yitirdiği olayın bölgede neden olduğu gerginliği anlattı. Bölgede karakol inşaatlarına yönelik ciddi bir duyarlılık olduğunu anlatan BDP’liler, TBMM’nin tatile girmesinin ardından bu gerilimin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Mekanizma kurulsun

Sürece ilişkin henüz Hükümet’in bir adım atmadığını savunan BDP heyeti, “ AK Parti ve BDP arasında, demokratikleşmeyle ilgili yasal çalışmaları takip edecek bir mekanizma oluşmalı” önerisinde bulundu. BDP’liler ayrıca bölgede süreci takip etmek için Akil İnsanlar Heyeti’nden bazı temsilcilerin de içinde yer aldığı bir ‘çözüm komisyonu’ ya da yerelde izleme komitelerinin de kurulabileceğini ifade etti. BDP, süreçle ilgili bir gerilim veya sorun olduğu zaman bu mekanizmaların devreye girebileceğini belirtti. Bakan Ergin’in ise bu iki teklifi Başbakan Tayyip Erdoğan ’a ileteceklerini ve en kısa sürede yanıt vereceklerini söylediği belirtildi.

BDP’lilerin Hükümet’e önerdiği iki partili siyasi mekanizma, 7. İmralı Heyeti’nin Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelmişti. BDP’li Buldan, bu mekanizmayla ilgili “Öcalan, AKP ve BDP arasında siyasi bir mekanizma kurulması gerektiğini söyledi. Meclis kapansa dahi iletişim halinde olunması, yasalar ve anayasa konusunda görüşmeler yapılması gerektiğini ifade etti” diye anlatmıştı.