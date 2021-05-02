MASAK, Vebitcoin için üç yıl önce uyarmış

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun kripto para borsası Vebitcoin için üç yıl önce uyarıda bulunduğunu yazdı.

Saymaz yazısında, "Kripto para sektöründeki ivmeyi fark eden Baş, 20 Eylül 2017'de Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık Anonim Şirketi'ni kurdu. İki ay sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) radarına takıldı. MASAK'ın 14 Aralık 2017'deki raporuna göre Türkiye'de yasa dışı bahis internet üzerinden oynanıyordu ve yatırım araçları arasında Bitcoin vardı. Bitcoin'in yasa dışı bahisteki popülerliği artıyordu. Baş, olağan şüpheliydi. Rapordan: 'Kripto paraların işlemlerde tarafların kimliklerinin bilinmemesi nedeniyle kolaylıkla yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı tespiti ışığında Baş'ın 13 Haziran 2005-30 Kasım 2006 arasında müşterek bahis faaliyetleri mesleği adı altında kaydının bulunduğu…' MASAK, Vebitcoin'in dört banka hesabına tedbir koydu. Bir bankada 1.612.588 TL… Diğerinde 741.778 TL birikmişti. Baş'ın para çekim işlemleri Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun uyarınca ertelendi. MASAK, raporu Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderirken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Başsavcılık, 2 Ocak 2018'de 2018/107 numaralı dosyayı açtı. Tek şüpheli vardı: İlker Baş. Suçlama şuydu: 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanun." ifadesini kullandı.

Saymaz şunları kaydetti:

"Baş, 25 Nisan'da nitelikli dolandırıcılık suçundan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade verdi. Kripto para satışına aracılık ettiğini, aylık gelirinin 1-1.5 milyon TL olduğunu anlattı. İfadesine göre sisteme kayıtlı 90 bin kullanıcı vardı. Aylık işlem hacmi 600-800 milyon TL arasındaydı.

Haziran 2018'de siber saldırı sonucunda bugünün değeri ile 200 milyon TL'lik kripto paranın çalındığını, 34 ayda borsa gelirinin yüzde 95'i ile müşterilere ait parayı ödediğini, ancak 120 milyon TL'yi kapatabildiğini ileri sürdü. Baş, anlatıyor: “Thodex'in sahibi kaçınca müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi. 80 milyonu ödeme şansımız kalmadığı için faaliyetlerimizi sonlandırdım. Son kalan bakiyeyi ofise gelen birkaç kullanıcıya verdim. Müşterilerimin yüzde 98'inin yatırdığı tutarın iadesini sağladım. İadesini sağlayamadığım tutar, kripto paralardaki atıştan kaynaklıdır. Hiçbir parayı almadım veya kaçırmadım.”

İlker ve Güliz Baş ve iki çalışanları tutuklu. En az 10 mağdur var. Belki onlarcası daha eklenecek. Şüpheliler listesi kabaracak. Oysa 27 Nisan 2018'de gönderilen polis fezlekesinin gereği yapılsa, Vebitcon'in kapısına mühür vurulsa, 80 milyon TL'lik vurgun hiç olmayacaktı."

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