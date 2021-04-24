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Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun Sabah gazetesindeki röportajı yeniden gündeme geldi: Yenilikleri her geçen gün artıran, başarılı bir teknoloji firması

24 Nisan 2021 14:16

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan VeBitcoin CEO’su İlker Baş’ın, Sabah gazetesinde röportajı yeniden gündeme geldi. Haberde, VeBitcoin için "yeniliklerini her gün artıran, başarılı bir teknoloji firması" ifadeleri kullanılıyor.

MASAK Başkanlığı tarafından hesaplarına bloke konulan yerli kripto para borsası VeBitcoin'in CEO'su İlker Baş gözaltına alındı.

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Baş'ın daha önce Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajı yeniden gündeme geldi. Sabah gazetesinde, MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan VeBitcoin sitesi hakkında "yeniliklerini her gün artıran başarılı bir teknoloji firması" ifadeleri kullanılıyor. Ayrıca haberde, VeBitcoin'in "Türkiye'deki önemli bir açığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı" belirtiliyor. Öte yandan VeBitcoin'in dijital para borsacılığına yönelik güvenli ve verimli ortam sağladığı öne sürülürken, "Firmanın, şu anki kullanıcılarına sunduğu kolay ve pratik alım satım avantajları kaliteli ve oldukça işlevsel" ifadesi kullanılıyor. 

Thodex'in kurucusunun işlemleri durdurarak, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasının ardından ardından VeBitcoin şirketi "finansal olarak zor durumda olduğu" açıklamasını yaparak  faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından VeBitcoin'in hesaplarına bloke konuldu ve şirket yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. VeBitcoin CEO'su İlker Baş dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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