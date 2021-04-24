Gözaltına alınan VeBitcoin CEO'sunun Sabah gazetesindeki röportajı yeniden gündeme geldi: Yenilikleri her geçen gün artıran, başarılı bir teknoloji firması

Baş'ın daha önce Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajı yeniden gündeme geldi. Sabah gazetesinde, MASAK tarafından hesaplarına bloke konulan VeBitcoin sitesi hakkında "yeniliklerini her gün artıran başarılı bir teknoloji firması" ifadeleri kullanılıyor. Ayrıca haberde, VeBitcoin'in "Türkiye'deki önemli bir açığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı" belirtiliyor. Öte yandan VeBitcoin'in dijital para borsacılığına yönelik güvenli ve verimli ortam sağladığı öne sürülürken, "Firmanın, şu anki kullanıcılarına sunduğu kolay ve pratik alım satım avantajları kaliteli ve oldukça işlevsel" ifadesi kullanılıyor.

Thodex'in kurucusunun işlemleri durdurarak, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddiasının ardından ardından VeBitcoin şirketi "finansal olarak zor durumda olduğu" açıklamasını yaparak faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından VeBitcoin'in hesaplarına bloke konuldu ve şirket yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı. VeBitcoin CEO'su İlker Baş dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. TIKLAYIN - ‘Thodex’ operasyonu: Gözaltı sayısı 65’e yükseldi, kurucu Faruk Fatih Özer ‘kırmızı bülten’le aranıyor