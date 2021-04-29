'Vebitcoin müşterilerinin hesaplarının bir ay önce bloke edilerek içinin boşaltıldığı' iddiası

Kripto para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen Vebitcoin'in müşterilerinin hesaplarını bir ay öncesinden bloke ettiği ve yurt dışına milyarlarca liralık kripto para transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

DHA, yaklaşık bir ay önce 16 milyon liralık hesabı bloke edilen bir müşterinin avukatıyla Muğla'daki Vebitcoin merkezine gittiği ve şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadığı görüntülere ulaştığını belirtti.

Sadece Diyarbakır'da 300'den fazla kişi, toplam 200 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla hukuki yollarla başvurmaya başladı.

Kripto para platformu Vebitcoin'in 23 Nisan'da işlemlerini durdurması üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konularak, şirketin CEO'su İlker Baş, eşi Güliz Baş ve üç çalışanı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçeri alınmadıklarını öne sürdü

Müvekkilinin 16 milyonluk hesabının 8 Mart tarihinden önce dondurulduğunu, ardından da 15 Mart tarihinde hesabına bloke konulduğu için müvekkiliyle Muğla'daki Vebitcoin merkezine gittiklerini aktaran Avukat Veysi Alphan, şirketin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek içeri alınmadıklarını öne sürdü.

Alphan, aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

"Şirketin içi boşaltıldı"

Mağdur avukatlarından Esra Çevik ise 23 Nisan tarihi itibarıyla Diyarbakır'dan kendilerine ulaşan ve toplam 200 milyon lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlara hukuki süreçte yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Vebitcoin CEO'su İlker Baş'ın gözaltına alınmadan birkaç saat öncesine kadar şirketin içini boşaltmaya devam ettiğini öne süren Çevik, sadece 20 Nisan ile 23 Nisan arasında bir milyar liranın şirketten çıkarıldığını belirtti.