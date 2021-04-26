Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş, eşi ve 2 şirket çalışanı tutuklandı

Muğla'da kripto para platformu Vebitcoin soruşturmasında gözaltına alınan şirket üst yöneticisi İlker Baş ile eşi Güliz Baş ve 2 şirket çalışanı nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin’in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şirketin ‘Baron’ lakaplı CEO’su İlker Baş, ‘Hanımağa’ lakaplı eşi Güliz Baş, ile şirketin çalışanları Berkay B., ve Aykut E., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, 23 Nisan'da işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in, Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etmiş ve Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca da Vebitcoin'in yürüttüğü işlemlerle ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatılmış, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.