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Vebitcoin'in mağduru, gözaltına alınan CEO'nun dansözlü eğlencede çekilmiş görüntülerini paylaştı: "Yatırımcı hakkını nasıl alacak?"

26 Nisan 2021 13:33

T24 Haber Merkezi

Kripto para platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker Baş'ın parti yaptığı görüntüler ortaya çıktı. 

İfadesinde aylık geliri 1 milyon 500 bin lira olan 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş'ın bir mekanda eğlenirken, oryantal yapan dansöze para taktığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, mağdurlardan Emre Ural’ın Twitter hesabından paylaşıldı. 

Vebitcoin'in kendisini mağdur ettiğini ifade eden Ural'ın paylaşımı şöyle:

TIKLAYIN - Faaliyetlerini durdurduklarını açıklayan Vebitcoin CEO'su gözaltına alındı

TIKLAYIN - Vebitcoin şirketi faaliyetlerini durdurdu: "Yoğunluk, finansal alanda bizi çok zorlu sürece sürükledi"

TIKLAYIN - ‘Thodex’ operasyonu: Gözaltı sayısı 65’e yükseldi, kurucu Faruk Fatih Özer ‘kırmızı bülten’le aranıyor

TIKLAYIN -VeBitcoin CEO’su İlker Baş ifade verdi: Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında

Vebitcoinlker BaşpartidansözKripto paraAylık gelirim 1.5 milyon

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