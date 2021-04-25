Gözaltına alınan VeBitcoin CEO’su İlker Baş’ın 2 yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı ortaya çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hesaplarına bloke konulan ve yöneticileri hakkında inceleme başlatılan VeBitcoin gözaltına alınan CEO’su İlker Baş’ın 2 yıl önce Karadağ’dan vatandaşlık aldığı ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker Baş’ın 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. 'Baron' lakabıyla tanınan İlker Baş’la birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yaptığı yazılı açıklamada, “Söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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