MASAK, Thodex'in hesaplarını bloke etti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan bütün hesaplarına dün itibarıyla bloke edildiğini duyurdu.

Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddiasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı. Şirketin genel merkezinde polis tarafından arama yapıldı. MASAK, dün itibariyle şirketin Türkiye'deki finans kuruluşlarında bulunan bütün hesaplarının bloke edildiğini duyurdu.

İstanbul Emniyeti şirketin kurucusunun 20 Nisan akşamı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiğini açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Thodex 20 Nisan'da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan'da ise "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Özer: Ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır

Thodex'in resmi Twitter hesabından açıklama yapan kurucu Faruk Fatih Özer, "yurtdışına kaçtı" iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Platformun geçici bir süre için kapatıldığının iddia edildiği açıklamada 2 milyar dolar gibi bir meblağın da söz konusu olmadığı savunuldu. Açıklamada, "Bırakınız Thodex'in işlem hacmini Tüm Türkiye'deki kripto para platformlarının işlem hacmi bu kadar değildir" ifadeleri yer aldı.





