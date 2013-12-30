Mars'a gidecek 3 Türk belli oldu

Kızıl Gezegen’e geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmak üzere gönüllü olan 200 bini aşkın adaydan yüzde 99,5’i elendi. İkinci tura kalan 1058 kişi içindeki 6 Türk'ten 3'ü isminin açıklanmasına izin verdi: Dr. Güler Ergun, Yasemin Higgins ve Ece Kabadayı.

Hollandalı girişimci Bas Lansdorp, en geç 2025’e kadar Mars’ta kalıcı bir insan kolonisi kurma amacıyla “Mars One” adlı kâr amacı gütmeyen bir örgüt kurdu. Mars’a gitmek için geçen nisandan beri hemen her ülke, meslek ve yaş grubundan 200 bini aşkın aday başvurdu.

"MarsOne" projesi

2023 yılında Dünya’dan dört kişi bir daha geri dönmemek üzere Mars’a gidecek. Nobel ödüllü fizikçi Profesör Gerardus’t Hooft’un başında bulunduğu “MarsOne” projesi kapsamında Mars’a gönderilecek iki kadın ve iki erkek, bu gezegende kurulması hedeflenen insan kolonisinin ilk adımlarını atacak. Projeye göre Mars'ta yaşayacak kişilerin sevişmesi serbest olacak, ancak yerçekimi düşük ortamda gebeliğin sonuçları bilinmediğinden başta çocuğa izin verilmeyecek.

Mars’a yerleşerek adını tarihe yazacak koloni sakinlerinin Kızıl Gezegen’deki yaşamından bazı ilginç detaylar şöyle:

- Yaşam destek ünitesinde su deposu var ama ilerleyen aşamalarda suyun Mars toprağından çıkartılması hedefleniyor.

- Oksijen suyu bileşenlerine ayırarak sağlanacak.

- Yiyecekler Mars’ta üretilecek

- Üremek koloni projesinin hedefleri arasında. Ama yerçekimi düşük ortamda gebeliğin sonuçları bilinmediğinden başta çocuğa izin yok.

- İsteyenler ibadetlerini sürdürebilecek ama Mars kolonisinin dinle hiçbir ilgisinin bulunmadığının altı ısrarla çiziliyor.

- Ölen astronotların vücutları yakılacak.

- Astronot bir derbi karşılaşmasını seyretmek isterse, bunu önceden bildirecek ve dünyadaki sunucuya yüklenen maçı üç dakika gecikmeyle seyredecek.